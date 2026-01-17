PROGRAMA PAÍS ARTICULA ACCIONES CON PRONABI Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN BENEFICIO DE CENTROS POBLADOS

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para establecer acciones conjuntas que beneficien a pobladores a través de los Tambos y las PIAS.

Con el objetivo de velar por el desarrollo de pobladores en zonas rurales y gestionar un mejor acceso a servicios prioritarios, el director ejecutivo del programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Gral. Brig. Carlos Yáñez Lazo y su equipo técnico, sostuvieron reuniones de trabajo con el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y la Defensoría del Pueblo, en beneficio de comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza.

El encuentro con el Presidente del Consejo Directivo del Pronabi, Oscar Enrique Malca Naranjo, buscó mecanismos de articulación para que las plataformas Tambos del programa PAIS puedan contar con diversos bienes incautados por esta entidad y convertirlos en recursos que permitan ampliar y mejorar la prestación de servicios en centros poblados de 22 regiones.

En tanto, en el marco del convenio interinstitucional suscrito por el programa PAIS, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el director de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo, Luis Armando Marill, con el propósito de establecer acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de los derechos de las personas y comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional. Esta iniciativa busca contribuir a la prevención de posibles vulneraciones de derechos, especialmente en zonas desprotegidas y de difícil acceso.

Estas reuniones de coordinación reafirman el compromiso del programa PAIS del Midis con el trabajo articulado entre entidades del Estado, como una estrategia clave para cerrar brechas sociales y asegurar que los servicios públicos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan en todo el país.