Líder Arsenal igualó ante Nottingham Forest 0-0 y sacó siete de ventaja al Manchester City

Arsenal solo pudo empatar 0-0 en su visita al Nottingham Forest en partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Premier League. Los “gunners” otra vez, no pudieron ampliar la diferencia sobre el Manchester City, que muy temprano perdió ante el Manchester United 2-0, siendo ahora la diferencia de siete puntos (50-43).

El cuadro londinense cedió dos puntos, luego de dos triunfos consecutivos ante Chelsea por la Carabao Cup y frente a Portsmouth por la FA Cup. Aun así, el equipo de Mikel Arteta continúa firme en la lucha por el título. Por su parte, Nottingham Forest acumuló su segundo partido sin ganar, ya que su última victoria se registró en la jornada anterior frente a West Ham por el torneo inglés.

Otros Resultados: Chelsea 2 Brentford 0; Leeds United 1 Fulham 0; Liverpool 1 Burnley 1; Sunderland 2 Crystal Palace 1; Tottenham 1 West Ham 2. Partidos del Domingo: Wolves-Newcastle; Aston Villa-Everton. Principales Posiciones: Arsenal 50; Manchester City 43; Aston Villa 43; Liverpool 36; Manchester United 35; Chelsea 34; Brentford 33; Sunderland 33; Newcastle 32; Fulham 31; Brighton 29.