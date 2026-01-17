La feria más representativa de Puno regresa a Lima del 22 al 25 de enero en el parque de la Exposición.

La feria más representativa de Puno regresa a Lima del 22 al...

Más de 200 comerciantes de la región Puno expondrán sus productos naturales y artesanales, así como servicios gastronómicos y turísticos en el Perú Produce Expo Puno 2026, que se realizará en el Parque de la Exposición en el Cercado de Lima. (espalda del Museo de Arte de Lima).

El ingreso al público será gratuito y los asistentes también podrán conocer la riqueza cultural del altiplano a través de artesanías, textiles, gastronomía típica y presentaciones artísticas, con comparsas, bailarines de luces y música folklórica propias de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Las presentaciones estarán a cargo de elencos que pondrán en escena danzas emblemáticas como la Diablada, Morenada, Caporales y Sikuris, reafirmando el valor del patrimonio cultural vivo del altiplano.

Uno de los principales ejes de Perú Produce Expo Puno 2026 será el espacio de negocios, organizado por el Gobierno Regional de Puno en coordinación con el Ministerio de la Producción, donde los productores puneños exhibirán sus emprendimientos ante potenciales compradores, aliados estratégicos e inversionistas, con miras a la internacionalización y apertura de nuevos mercados.

La inauguración contará con la participación del Presidente de la República, José Jeri Oré, el Gobernador Regional de Puno, Richard Hancco Soncco, el Ministro de la Producción, César Quispe Lujan entre otras autoridades.

Para mayor información, material audiovisual, entrevistas o asistencia del medio periodístico a la inauguración del Perú Produce Expo Puno 2026, que será el 22 de enero a las 12:30 pm, comunicarse con Fernando Ferreyros al 930-590-751.