«Es necesario reforzar protecciónde estudiantes con discapacidad»

Congresista Roberto Kamiche se pronuncia, tras suicidio de joven autista en universidad. Era victima de discriminación

El congresista de la República, Roberto Kamiche, anunció que impulsará iniciativas legislativas para reforzar la protección de estudiantes con discapacidad y la atención de la salud mental en las universidades públicas.

Durante una mesa de trabajo pública realizada con familiares del estudiante Lener Choque Laura, fallecido Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), y representantes de organizaciones de la sociedad civil, CONADIS, SUNEDU y autoridades.

Ello tras el caso de Lener Choque Laura, joven con condición del espectro autista, quién se suicidio en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), por discriminación y maltrato psicológico.

El Congresista Roberto Kamiche señala como responsables a una docente y al rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).

“No estamos ante un hecho aislado ni ante una tragedia inevitable. Aquí hubo violencia psicológica, discriminación y un abandono institucional que no puede quedar sin consecuencias”, afirmó el legislador.

La madre de Kevin Autista relató entre lágrimas que su hijo fue humillado reiteradamente en el aula con expresiones despectivas, pese a encontrarse en tratamiento psicológico y en la etapa final de su tesis universitaria. Señaló que, a pesar de haber solicitado apoyo e intervención, la universidad no actuó oportunamente.

“Kevin no murió solo. La indiferencia, el maltrato y un sistema que falla cuando más se le necesita también tienen responsabilidad”, exigirá una investigación exhaustiva ante el Tribunal de Honor de la UNSA e impulsará iniciativas legislativas para reforzar la protección de estudiantes con discapacidad y la atención de la salud mental en las universidades públicas, afirmó Kamiche.