Empresa SUMEC niega y rechaza denuncia

La empresa SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ rechazó actuar de forma irregular y calificó de falsas afirmaciones la nota publicada en diario UNO el 13 de enero pasado.

La empresa negó tener estrecha relación con el presidente de la Tercera Sala del Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) tal como se afirmó en la nota.

Asimismo SUMEC rechazó haber designado a la abogada Fiorella Pérez Torres a última hora y señaló que cuentan con documentos que sustentan su defensa. En ese sentido precisó que se puede advertir que la demora en el registro de la abogada fue por parte de la mesa de partes de la OECE. “Más aún que la otra parte involucrada en el caso, se acreditó con posterioridad a nuestra parte y dicha información es pública”.

De otro lado tildado de falsa la afirmación de que el mérito de la abogada Fiorella Pérez sea ser amiga de unos de los integrantes del tribunal. Finalmente indicaron que ni SUMEC ni la abogada tienen algún vínculo amical o profesional con el funcionario señalado.