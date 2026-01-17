Cáncer Infantil en Verano: Cuidados Especiales y Recomendaciones

El verano puede ser una etapa especialmente delicada para los niños con cáncer, ya que las altas temperaturas y los cambios en la rutina pueden afectar su bienestar durante el tratamiento. Muchos niños se encuentran con defensas bajas debido a la quimioterapia u otros tratamientos oncológicos, por lo que requieren cuidados adicionales para evitar infecciones, deshidratación y fatiga.

“Uno de los aspectos más importantes en verano es la hidratación. Los niños con cáncer pueden deshidratarse con mayor facilidad, especialmente si presentan vómitos, diarrea o falta de apetito. Es recomendable ofrecer agua con frecuencia, así como caldos suaves y zumos naturales bien preparados, evitando bebidas azucaradas o muy frías.” comenta Maria del Carmen Velandres, enfermera oncóloga pediatra, Gerente de Casa Magia.

La exposición al sol también debe controlarse cuidadosamente. Se recomienda evitar el sol en las horas centrales del día, usar ropa ligera de manga larga, gorra y protector solar adecuado para niños, siempre bajo indicación médica. Estas medidas ayudan a prevenir lesiones en la piel y posibles complicaciones.

El descanso y la adaptación de las actividades también son clave. Aunque el verano suele asociarse con juegos y salidas, los niños con cáncer pueden fatigarse con mayor rapidez. Es recomendable planificar actividades tranquilas, en espacios frescos y seguros, respetando siempre los tiempos de descanso del niño. Mantener una rutina flexible pero ordenada ayuda a reducir el estrés y a mejorar su estado emocional.

Por último, el verano también puede ser una oportunidad para fortalecer el bienestar emocional del niño. Actividades creativas, juegos tranquilos y tiempo de calidad en familia ayudan a que el niño se sienta acompañado y protegido. Siempre es importante seguir las indicaciones del equipo médico para adaptar los cuidados a cada caso, ya que cada niño vive el tratamiento de forma diferente.

Acerca de Magia

Magia, fundada en 2010, es una asociación sin fines de lucro que trabaja con el objetivo de garantizar que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos. Desde su creación, ha brindado apoyo a más de 550 niños gracias a las donaciones recibidas. Además de su asistencia médica, Magia ofrece programas de apoyo psicológico, recreativo y educativo dirigidos a los niños y a los padres.

En la actualidad cuentan con 32 habitaciones y ya se están haciendo las coordinaciones respectivas para la ampliación del albergue, para poder llegar a 50 habitaciones.