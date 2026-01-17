Alianza Lima se despide este domingo de la Serie «Río de la Plata» enfrentando a Colo Colo en Montevideo

Alianza Lima cerrará su pretemporada en Montevideo-Uruguay enfrentando a un conocido rival como lo será Colo Colo de Chile, en su último compromiso de la Serie Río de la Plata 2026. Los blanquiazules aún no muestran su mejor versión, por lo que el entrenador argentino Pablo Guede prepara una nueva estrategia para buscar la victoria ante el ‘Cacique’. Se jugará desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

El cuadro blanquiazul no encadena una buena racha, luego de haber perdido sus primeros dos compromisos en la Serie Rio de la Plata, ante Independiente y Unión Santa Fe ambos de Argentina por 2-1 respectivamente. Si bien, es un amistoso y el resultado no influye de gran medida, el rendimiento de Alianza Lima ha dejado mucho que desear y ha desatado las críticas de su hinchada.

Guede ha probado a casi la totalidad de sus jugadores, salvo el atacante nacional Luis Ramos y Kevin Quevedo (lesionado), y no se sabe qué oncena mandará esta noche, aunque se bosqueja una posible titular que afronte además el último amistoso del sábado 24 ante Inter Miami en la “Noche Blanquiazul”.

Por su parte Colo Colo, que tiene al volante Arturo Vidal como su mejor figura, además del delantero Maximiliano Moreno y el arquero De Paul, y viene de empatar 0-0 con Olimpia de Paraguay por esta Serie “Rio de la Plata”, y ganar por penales 4-3 en el Estadio Luis Franzini.