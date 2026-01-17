Academia IPD Verano 2026 marca récord en Lima con más de 19 mil inscritos en 16 disciplinas deportivas

Con una participación histórica de más de 19 mil inscritos, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) inauguró oficialmente la Academia IPD Verano 2026 en Lima Metropolitana, consolidando su apuesta por la masificación del deporte y la detección de nuevos talentos a nivel nacional.La ceremonia central se realizó en el Complejo Deportivo IPD Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, distrito que concentra la mayor cantidad de participantes. En total, 6 mil alumnos formaron parte del acto inaugural, correspondiente a las 15 sedes habilitadas en la capital.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña, anunció que la meta institucional para este año es alcanzar 100 mil inscritos gratuitos a nivel nacional, respaldados por un incremento presupuestal de 12 millones de soles gestionado con el Gobierno del Perú. “Estamos sentando las bases del desarrollo deportivo del país con espacios modernos y acceso gratuito para niños y jóvenes”, afirmó.

Entre los principales hitos de esta edición destacan la implementación de clases gratuitas de natación en el Centro Acuático de la Videna, así como la incorporación de paranatación para niños y la apertura de nuevos turnos vespertinos en diversas disciplinas deportivas.La Academia IPD Verano 2026 se desarrolla en reconocidos complejos deportivos de Lima Metropolitana y el Callao, fortaleciendo la inclusión, la actividad física y los estilos de vida saludables en miles de familias peruanas.