Abogada Fiorella Pérez Torres rechaza afirmaciones en su contra

Para defender su honor y reputación, la abogada Fiorella Pérez Torres rechazó tener estrecha amistad con el presidente de la Tercera Sala del Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OSCE), Marlon Arana Orellana y haber sido designada a última hora en el cargo que desempeña.

Ello en relación a una nota publicada en la página web de este diario el 13 de enero pasado. La abogada precisó no tener estrecha amistad con Arana Orellana lo que calificó como falsas afirmaciones.De otro lado explicó que en relación a Marlon Arana no solo han sido compañeros de carpeta en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos si no que también han trabajado juntos como abogados especialistas en el Tribunal de la OSCE, ahora OECE.

Sobre las supuestas versiones desde el Ministerio de Salud, que se intentaría dejar en manos de la empresa china SUMEC la adjudicación simplificada N° 08-2025-Pronis 1 y que la presidencia de la OECE debe dejar de lado los nombramientos a última hora, la abogada Fiorella Torres manifestó que “es totalmente falso y alejado de la realidad que haya sido designada a última hora, pues del cargo que poseemos, como elemento probatorio, se podrá advertir que la demora en el registro fue de la mesa de partes de la OECE, más aún que la otra parte involucrada en el caso, se acreditó con posterioridad a nuestra parte y dicha información es pública”.