Sunedu otorga licenciamiento institucional a la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua

Se verificó que la universidad cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad y queda habilitada para ofrecer programas de pregrado en modalidad presencial.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó la licencia institucional a la Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM), mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 004-2026-SUNEDU/CD, tras verificar el cumplimiento de las seis Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria.

Con el licenciamiento, la UJCM queda autorizada a convocar procesos de admisión e incorporar estudiantes en los programas de Contabilidad, Derecho e Ingeniería Mecánica Eléctrica. Estas carreras se ofrecerán en modalidad presencial en su local ubicado en el distrito de San Antonio, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua.

Durante la evaluación integral, la universidad demostró contar con infraestructura adecuada para actividades académicas y servicios complementarios, además de sistemas tecnológicos que respaldan la gestión académica, administrativa y bibliográfica. Asimismo, dispone de normativa, planificación y presupuesto destinados a la investigación, con docentes calificados vinculados a esta labor.

En materia de bienestar universitario y responsabilidad social, la institución cuenta con una estructura orgánica, personal especializado y presupuesto asignado que garantiza la operatividad de estos servicios. Además, acreditó mecanismos de transparencia mediante portales institucionales actualizados con la información exigida por la normativa vigente.

Con esta decisión, la Sunedu reafirma su compromiso de asegurar que los estudiantes peruanos accedan a instituciones con estándares de calidad verificados.