SAMU refuerzan cobertura en playas con ambulancias para garantizar respuesta ante emergencias

Estas unidades, equipadas con tecnología médica avanzada, están distribuidas en puntos clave de los balnearios del sur y playas metropolitanas

Llegó el verano y las familias disfrutan de la playa. Por eso, Ministerio de Salud (Minsa) y el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), realizaron el despliegue estratégico de siete ambulancias en las principales playas de Lima para prevenir y atender cualquier incidencia durante esta temporada tan esperada.

Esta medida busca minimizar riesgos en zonas de alta afluencia, como las playas de Barranco, Chorrillos, Punta Hermosa, San Bartolo y otras, donde miles de limeños disfrutan del sol y el mar. Esta iniciativa forma parte del plan integral de seguridad que incluye personal especializado disponible 24 horas, con énfasis en respuestas rápidas a emergencias comunes como caídas, quemaduras, insolaciones o ahogamientos.

“Nuestro objetivo es no solo reaccionar, sino prevenir. Con esta cobertura ampliada, queremos que las familias disfruten de un verano seguro y sin contratiempos”, aseguró la doctora María Inés Quiroz Linares, directora ejecutiva de SAMU. Además, sostuvo que las ambulancias, equipadas con tecnología médica avanzada y distribuidas en puntos clave como balnearios del sur y playas metropolitanas, tienen el propósito de reducir el tiempo de respuesta a menos de 10 minutos en promedio.

Por ello, los especialistas de SAMU recomiendan a quienes van a la playa:

• Usa protector solar de factor 50+ y reaplicar cada 2 horas.

• Hidrátate constantemente: bebe agua, aunque no tengas sed.

• Evitar la exposición directa al sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m.; busca sombra o usa sombrilla.

• No ingreses al mar si hay banderas rojas o corrientes fuertes; respeta las señales de los salvavidas.

• Vigila siempre a niños y adultos mayores; nunca los dejes solos cerca del agua.

• En caso de caída o lesión, no muevas a la persona y llama inmediatamente al 106.

• Aprende a reconocer signos de ahogamiento (no siempre hay gritos o salpicaduras visibles).

• Caminar con cuidado por la arena, pues los resbalones son comunes debido a la humedad del mismo,

• Evitar exposiciones prolongadas al sol pues podría ser víctima de un golpe de calor.

Durante el verano del 2025, se manejó un total de 37 717 llamadas de emergencia entre enero y abril, siendo los motivos principales las caídas con 5297 casos acumulados y quemaduras con 83 incidencias reportadas.

El Ministerio de Salud recomienda que, de presentarse una emergencia, llamen a la línea gratuita 106 y una unidad médica del SAMU llegará para atender el hecho y salvaguardar la vida del accidentado.