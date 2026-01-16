Región Callao: estos son los colegios donde podrás inscribir a tus hijos sin colas ni empujones

Región Callao: estos son los colegios donde podrás inscribir a tus...

Desde el lunes 19 de enero, realiza la matrícula escolar por internet

Más de 250 instituciones educativas del Primer Puerto implementarán este modelo de inscripción simple, moderno e inclusivo

Callao se suma al proceso de transformación digital. Este año, los padres de familia de la Provincia Constitucional ya no tendrán que amanecerse en las puertas de los colegios, formar largas colas ni soportar empujones para conseguir una vacante. Ahora, podrán matricular a sus niños en el sistema educativo estatal mediante la plataforma en línea: https://matriculadigital.pe/ en más de 250 instituciones educativas pertenecientes a la Dirección Regional de Educación del Callao (DRE Callao) y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ventanilla. https://matriculadigital.pe/noticias/mas-260-colegios-del-callao-implementaran-la-matricula-digital-2026/

El director general de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), Luis Quintanilla, explicó que la modalidad de matrícula digital 2026 se iniciará el lunes 19 de enero. Los padres de familia podrán realizar este proceso, a través de cualquier computadora, tablet o celular conectado a Internet, hasta el viernes 6 de marzo.

El especialista del Minedu reiteró que la matrícula escolar en estas instituciones educativas públicas se realizará exclusivamente a través del link: https://matriculadigital.pe/, único canal autorizado para el registro de estudiantes nuevos, reingresantes o por traslado.

Agregó que existen niños de 3, 4 y 5 años que por diversas circunstancias no han realizado la educación inicial y que mediante la matrícula digital podrán ingresar finalmente al sistema educativo. Este mismo sistema servirá para los menores que estudiaron algunos años o un periodo, dejaron el colegio y ahora quieren volver. Para el caso de «los menores que continuarán en el mismo colegio, la matrícula será ratificada por los canales que el director de la institución indique».

LAS II. EE. DEL CALLAO CON MATRÍCULA DIGITAL

El gobierno regional del Callao, a través de la gerencia regional de Educación, Cultura y Deporte, pone en conocimiento de la población chalaca la lista completa de las instituciones educativas que contarán con Matrícula Digital 2026, entre ellas: General Prado, República de Venezuela, Heroínas Toledo en el Callao y Antonia Moreno de Cáceres, Politécnico Villa Los Reyes, Divino Maestro en Ventanilla. Ingresa al link: https://matriculadigital.pe/region/callao/

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA MATRÍCULA DIGITAL?

El Minedu aún no ha explicado cuáles son los pasos para la Matrícula Digital 2026, pero Quintanilla aseguró que no será necesario adjuntar ningún documento, sino que bastará con el número del documento nacional de identidad (DNI) del menor a inscribir. Antes de realizar el proceso, el padre de familia deberá crear una cuenta en la plataforma con el número de su DNI, correo electrónico y número de celular. https://matriculadigital.pe/conoce-mas-de-matricula-digital/que-es-la-matricula-digital/

MATRÍCULA PRESENCIAL

La modalidad presencial se realiza desde el 5 de enero y se extenderá hasta el 6 de marzo en las instituciones educativas públicas que no están focalizadas en la matrícula digital.

DATO

Minedu informó que la matrícula digital se desarrollará en más de 2,000 instituciones educativas de 20 UGEL del país.

– Lima Metropolitana (7)

– Lima Provincia (5)

– Callao (2)

– Tacna (1)

– Moquegua (3)

– Arequipa (3)