Maxloren Castro también podría emigrar a jugar en la MLS siendo dos clubes que lo quieren

Otro jugador peruano a punto de emigrar. Maxloren Castro, delantero de Sporting Cristal, cerró el Clausura 2025 afianzándose en el once titular y ahora, en pleno arranque del año 2026, existe la gran posibilidad de que pueda emigrar al fútbol del exterior.

Se conoce quelos clubes Vancouver Whitecaps y Los Ángeles FC, ambos de la MLS, están interesados en contar con el atacante del club Sporting Cristal. La idea es que la operación se pueda cerrar a la brevedad posible y que tanto la institución rimense como el mismo jugador, puedan tomar la mejor decisión posible.

En la pasada Liga 1 2025, Maxloren Castro completó los 33 partidos con la camiseta de Sporting Cristal, dejando un saldo a favor de dos goles y cuatro asistencias. Además,

no solo fue su consolidación en Sporting Cristal, ya que, a sus 18 años recién cumplidos, se hizo un habitual en el once inicial del técnico Paulo Autuori y también llegó a ser citado en la Selección Peruana.