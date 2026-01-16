«Juanpi» Varillas quedó eliminado en semifinales del Challenger de Buenos Aires

No pudo ser. Si bien Juan Pablo Varillas ganó el primer set con gran autoridad, no pudo sostener su buen ritmo y el argentino Andrea Collarini le remontó el partido en la semifinal del Buenos Aires Challenger, derrotado finalmente por 2 sets a 1 (1-6; 6-2 y 6-4), en un tiempo de 2 horas y 19 minutos efectivos de juego.
“Juanpi” tuvo un inicio brillante haciendo suyo el primer set por 6-1 en apenas 32 minutos, sin embargo, en el segundo set no pudo sostener ese ritmo tenístico, permitiendo que el argentino Collarini reaccionara y logró ganar por 6-2 en 50 minutos. En el tercer y definitivo set, las acciones fueron parejas, pero finalmente Collarini se impuso por 6-4 en 57 minutos.
El tenista peruano venía de superar al favorito Lautaro Midón en un duelo bastante disputado 6-4, 4-6 y 6-3. Hoy, arrancó en gran nivel, se impuso por 6-1 en el primer parcial ante el número 240° del ATP.