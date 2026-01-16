Jorge Luperdi va por el triunfo en primera fecha de Copa “Yacht Club de Pucusana” de Motos Acuáticas

Va por otro título. Jorge Luperdi buscará su primera victoria este sábado en la primera fecha de la Copa “Yacht Club de Pucusana”, Campeonato de verano de Motos Acuáticas 2026. En esta nueva temporada sube de categoría y estará en la Amateur.

Luperdi, actual campeón nacional de la Promocional o noveles, consigue su consagración en su primer año de competencias, incluso debutando en la jornada inicial con un rotundo triunfo en la primera serie.

El piloto capitalino obtuvo seis primeros lugares y dos segundos puestos en todo el certamen sumando 240 puntos. En su debut internacional en el Campeonato Sudamericano ocurrido en nuestra capital, cruzó la sentencia en cuarto lugar en el Oval Race clase F2, cuarta posición en Endurance F2 y quinto en Noveles, rozando el podio, pero sumando puntos valiosos para que nuestro país pudiera lograr la séptima corona sudamericana por equipos. Estos resultados conseguidos lo encumbraron como piloto revelación del último Nacional.

Luperdi, estará presente en las modalidades de circuito y endurance. El cronograma es el siguiente: Circuito, 11:00am, Moto 1, categoría Promocional, 11:30, Amateur, 12:00, Expertos, 12:30, Pro. Descanso, Moto 2, 1:30pm, Promocional, 2:00, Amateur, 2:30, Expertos, 3:00, Pro. Descanso. Modalidad, Endurance: 3:30pm, Endurance, clases, F1 y F2, Open. 4:00, Premiación. La segunda jornada del torneo veraniego será el 21 de febrero y la tercera el 28 de marzo.