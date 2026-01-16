Jauja vibró al ritmo de Massé tras visita a San Pedro de Chunán

Jauja vivió hoy una jornada de entusiasmo y cercanía con la llegada de Armando Massé, conocido como el “Doctor del Pueblo” y candidato presidencial por el partido Democrático Federal, quien visitó el distrito de San Pedro de Chunán como parte de su recorrido por el interior del país.

La visita se realizó por invitación del mayordomo de la festividad, Raúl Díaz, y del presidente de la comunidad, Orlando Alcántara, con el propósito de escuchar directamente a la población y fortalecer el vínculo entre el liderazgo político y las demandas reales de las regiones.

Durante su participación en la Plaza de Armas del distrito, Massé destacó la importancia de devolverle protagonismo a los pueblos del interior en la toma de decisiones nacionales, reafirmando su propuesta de impulsar un Estado Federal que garantice autonomía regional, descentralización efectiva y soluciones acordes a la realidad de cada territorio.

“Nuestra sierra nos da fuerza para seguir. Aquí no se viene a prometer, se viene a compartir y trabajar. El pueblo valora la cercanía y el gesto honesto”, expresó el candidato ante los asistentes.

Asimismo, remarcó que fortalecer a las regiones permitirá atender de manera directa las necesidades más urgentes en sectores clave como salud, educación, desarrollo económico y cultura, pilares fundamentales para un país más justo y equilibrado.

El encuentro también buscó revalorar el espíritu e identidad cultural de Jauja, resaltando sus tradiciones, festividades y valores, elementos que —según Massé— constituyen la base del desarrollo sostenible y del orgullo regional.

Con una trayectoria que integra medicina, cultura y gestión, Armando Massé continuará recorriendo diversas regiones del país para escuchar a la ciudadanía y recoger sus propuestas, reafirmando que un Perú unido, descentralizado y con voz regional es posible.