Fiorela Molinelli inicia su camino presidencial desde Junín: “El Perú no se gobierna solo desde Lima, se sostiene desde el campo”

Fiorela Molinelli anuncia oficialmente su candidatura presidencial en una conferencia de prensa realizada en el auditorio del Hotel Presidente de Huancayo. Con este acto, la líder de la Alianza Electoral Fuerza y Libertad inicia formalmente su camino hacia la Presidencia de la República desde la región Junín, marcando el inicio de una agenda política descentralizada que coloca al pequeño agricultor y a las regiones productivas en el centro del debate nacional.

Desde el corazón de la sierra central, Molinelli envía un mensaje político directo y contundente: Junín no es una región más, sino uno de los principales pilares productivos del país, responsable de sostener la seguridad alimentaria del Perú, pese al histórico abandono del Estado.

“El Perú no se alimenta desde Lima, se alimenta desde el campo”, señala la candidata presidencial, subrayando la urgencia de replantear el modelo de desarrollo nacional desde quienes trabajan y producen la tierra.

ESCUCHAR ANTES DE HABLAR

En contraste con los tradicionales actos políticos, Fiorela Molinelli desarrolla su presentación en Junín con un enfoque distinto: escuchar primero a los pequeños agricultores, productores y actores locales antes de exponer sus propuestas.

Durante la jornada, sostiene un encuentro con representantes del sector agrario, quienes exponen de manera directa las principales brechas que enfrenta el campo peruano, como la falta de riego tecnificado, la escasa asistencia técnica y las dificultades para acceder a mercados justos.

“El pequeño agricultor sostiene al país, pero recibe muy poco apoyo. Esa realidad no puede seguir siendo ignorada”, enfatiza Molinelli.

ANUNCIOS CON ENFOQUE NACIONAL

En el marco de la conferencia de prensa, la candidata presidencial de la Alianza Electoral Fuerza y Libertad presenta los ejes centrales de una agenda agraria moderna y descentralizada, que contempla:

Impulso decidido al riego tecnificado en las regiones productivas.

Asistencia técnica permanente con presencia efectiva del Estado en el campo.

Apertura de mercados y fortalecimiento de cadenas de valor para pequeños productores.

Estas propuestas posicionan al sector agrario como un tema estratégico de seguridad alimentaria nacional y no como una política secundaria.

UN MENSAJE QUE INTERPELA A LIMA Y AL PAÍS

Con esta actividad, Fiorela Molinelli interpela directamente a la clase política y a la opinión pública nacional, remarcando que el desarrollo del Perú no puede seguir pensándose únicamente desde Lima, sino desde las regiones que sostienen la economía real del país.

“La próxima presidenta del Perú tiene que empezar gobernando desde las regiones y desde el campo”, afirma durante su presentación.

La conferencia de prensa en Huancayo marca así el primer hito político oficial en la carrera presidencial de Fiorela Molinelli, con un enfoque técnico, territorial y orientado a resultados concretos.