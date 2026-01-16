Cevasco: «El Congreso no puede ser una agencia de empleos»

El candidato al Senado por Podemos, José Cevasco Piedra, mostró su profundo rechazo a que el Congreso hoy se haya convertido en un organismo que sirva a los partidos políticos de turno en una agencia de empleo para sus militantes, lo que ha ocasionado que aumente de forma exagerada el número de personal y por ende haya un despilfarro del dinero del Estado en planilla.

“La primera vez que fui oficial mayor, el Legislativo trabajaba muy bien, con igual producción, con 800 trabajadores y con un gasto de planilla anual de 100 millones de soles. No hay una explicación coherente para que hoy el Congreso cuente con 4200 trabajadores y el gasto en planilla anual sea de 950 millones de soles”, sostuvo Cevasco.

Afirmó que se necesita hacer una reingeniería total en el Parlamento para eliminar tantas e inútiles comisiones que generan puestos de trabajo innecesarios, lo cual se traduce en un gasto oneroso en logística y planillas.

Por otro lado, el candidato al Senado planteó que en el próximo congreso bicameral desaparezca el criticado seguro médico privado para los congresistas que genera un gasto anual de casi 10 millones de soles.

Dijo que los parlamentarios deben como la mayoría de peruanos atenderse en el Seguro Social de Salud (EsSalud), porque eso los acercará a sus electores y además servirá para que conozcan en carne propia las carencias y lo que se necesita para mejorar la mala atención que día a día sufren miles de peruanos.

¡Basta de despilfarros!

“Los últimos congresos han perdido legitimidad por acciones frívolas que tienen que ser corregidas. Donde no hay ética y valores no puede haber política Basta de despilfarros, de pensar en servirse y no en servir. Queremos un profundo cambio en el Congreso, para que vuelva a ser esa institución querida y respetada por los peruanos”, concluyó el candidato al Senado, José Cevasco Piedra.

El Dato:

De acuerdo a cifras del Consejo Privado de la Competitividad, el gasto en planillas y obligaciones sociales en el Legislativo se incrementó 114% en 2025 en comparación con lo registrado en 2021.