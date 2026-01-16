Argentino Lisandro Alzugaray es el cuarto fichaje extranjero de Universitario para el 2026

Reaccionó rápido. Universitario tiene nuevo jugador para la temporada 2026. El club crema anunció oficialmente el fichaje del argentino Lisandro Alzugaray para disputar torneo de la Liga 1 y la Copa Libertadores de América, luego que un día antes dejó que César Inga se vaya al Sporting Kansas City de la MLS, por una cifra cercana al millón y medio de dólares, según versiones extraoficiales.

Alzugaray de 35 años llega desde LDU de Quito-Ecuador, cuadro en el que disputó 49 partidos la campaña anterior, en los que pudo anotar 14 goles y brindar 5 asistencias en todas las competiciones.

Antes de llegar a LDU, Alzugaray estuvo en Al-Ahli de Arabia Saudita. También defendió las camisetas de Universidad Católica y Aucas en Ecuador, además de Central Córdoba y Newell’s Old Boys en su país y San José de Oruro-Bolivia.

Este es el cuarto fichaje de Universitario de Deportes para esta campaña. Los 3 primeros, que también son extranjeros, son el español Sekou Gassama (lo esperan que arribe a Lima) y los argentinos Caín Fara y Héctor Fértoli. De esta forma, la ‘U’ ya suma 7 extranjeros en su plantel, y deberá esperar procesos de nacionalización de Matías Di Benedetto y Williams Rivero, para poder fichar otro jugador del exterior.

En cuanto al primer equipo, hoy sábado sostendrán un amistoso a puertas cerradas en Campo Mar desde las 10:30 a.m. ante Sport Boys del Callao, estando previsto su estreno oficial ante su hinchada el próximo sábado 24 en la denominada “Noche Crema” ante la Universidad de Chile.