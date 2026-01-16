Home DEPORTES Argentino Lisandro Alzugaray es el cuarto fichaje extranjero de Universitario para el...

Argentino Lisandro Alzugaray es el cuarto fichaje extranjero de Universitario para el 2026

Diario UNO - CH
Reaccionó rápido. Universitario tiene nuevo jugador para la temporada 2026. El club crema anunció oficialmente el fichaje del argentino Lisandro Alzugaray para disputar torneo de la Liga 1 y la Copa Libertadores de América, luego que un día antes dejó que César Inga se vaya al Sporting Kansas City de la MLS, por una cifra cercana al millón y medio de dólares, según versiones extraoficiales.

Alzugaray de 35 años llega desde LDU de Quito-Ecuador, cuadro en el que disputó 49 partidos la campaña anterior, en los que pudo anotar 14 goles y brindar 5 asistencias en todas las competiciones.

Antes de llegar a LDU, Alzugaray estuvo en Al-Ahli de Arabia Saudita. También defendió las camisetas de Universidad Católica y Aucas en Ecuador, además de Central Córdoba y Newell’s Old Boys en su país y San José de Oruro-Bolivia.

Este es el cuarto fichaje de Universitario de Deportes para esta campaña. Los 3 primeros, que también son extranjeros, son el español Sekou Gassama (lo esperan que arribe a Lima) y los argentinos Caín Fara y Héctor Fértoli. De esta forma, la ‘U’ ya suma 7 extranjeros en su plantel, y deberá esperar procesos de nacionalización de Matías Di Benedetto y Williams Rivero, para poder fichar otro jugador del exterior.

En cuanto al primer equipo, hoy sábado sostendrán un amistoso a puertas cerradas en Campo Mar desde las 10:30 a.m. ante Sport Boys del Callao, estando previsto su estreno oficial ante su hinchada el próximo sábado 24 en la denominada “Noche Crema” ante la Universidad de Chile.

