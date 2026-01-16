Andy Schonbaum lidera por dos golpes el Latin America Amateur 2026

El argentino Andy Schonbaum llegará al fin de semana del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 con una ventaja de dos golpes con seis bajo par 134. El colíder de la primera ronda tomó el control con un dos bajo par 68 durante la segunda ronda del viernes.

“Sí, definitivamente tenía el control”, dijo el argentino Schonbaum. “Le he estado pegando muy bien. Y, por supuesto, en este torneo nunca se sabe qué va a pasar porque sabes que estarás más nervioso que en rondas regulares, pero solo líneas grandes, buenos objetivos, un swing fuerte”.

Tras comenzar el día compartiendo el liderato, Schonbaum tuvo unos primeros nueve hoyos llenos de acontecimientos desde el décimo. Contrarrestó cuatro birdies y dos bogeys en sus primeros siete hoyos, llegando a la meta con seis bajo par para el Campeonato y dos bajo par en el día. A esos siete hoyos, sumó 11 pares consecutivos para mantener su ventaja mientras otros flaqueaban a su alrededor.

Schonbaum, de 34 años, ha competido en 10 de las 11 ediciones del Latin America Amateur. Su mejor resultado fue en 2020 en Mayakoba (T-11). Anteriormente, formó parte del equipo argentino ganador del Campeonato Sudamericano Amateur por Equipos (Copa Los Andes) en 2016, celebrado en el Lima Golf Club.

“Siempre lo tengo en mi corazón”, dijo Schonbaum sobre su trayectoria en el Lima Golf Club. “Cuando juego para Argentina, siempre es un honor. Claro que ganar ayuda porque sabes cómo te sientes al final”.

El paraguayo Erich Fortlage arrasó en la ola matutina con una ronda de cuatro bajo par, igualando el récord más bajo del día. Tras un comienzo lento en sus primeros nueve hoyos, que comenzaron en el par 4 del hoyo 10, Fortlage hizo birdie en cinco de seis hoyos, del 1 al 6, para llegar a tres bajo par en la semana. El jugador de 19 años, ganador del Torneo Internacional Junior del Lima Golf Club en 2023, participa en su quinto Latin America Amateur consecutivo y terminó empatado en sexto lugar el año pasado.

El venezolano Andrés Martínez Benedetti se desprendió del empate por el primer puesto con un bogey tempranero en el primer hoyo, par 5, pero un birdie en el último hoyo 18, clasificado como el segundo más difícil el viernes, le ayudó a cerrar un 70 par 100 para situarse segundo, a dos golpes del primero. El joven de 16 años debuta en el Latin America Amateur tras perderse por poco la clasificación los dos últimos años.

Nueve de los 10 campeones anteriores del Latin America Amateur terminaron empatados en 4 o mejor posición tras 36 hoyos. La única excepción fue el costarricense Paul Chaplet en 2016, quien terminó empatado en 11. Entre los jugadores que se encuentran entre los cuatro primeros tras 36 hoyos se encuentran Schonbaum (1), Martínez Benedetti (2), Fortlage (empatado en 3) y el argentino Mateo Pulicini (empatado en 3).

El corte de 36 hoyos se realizó con ocho sobre 148 y 56 jugadores avanzaron al fin de semana.

Fundado por el Torneo de Maestros, la R&A y la USGA en 2014, el Campeonato Latinoamericano Amateur se creó para impulsar el desarrollo del golf amateur en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El evento se traslada anualmente a los mejores campos de Latinoamérica y exhibe el talento emergente del deporte en la región. El campeón recibe una invitación para competir en el Torneo de Maestros y exenciones para el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Estados Unidos.

Perú sigue firme en competencia!

Tras completarse el corte del Latin America Amateur Championship 2026, Patrick Sparks, Christian Muñoz, Mauricio Tello, Rafael Claux y Jaime Yzaga se mantienen en carrera y disputarán las rondas finales en el Lima Golf Club. #LAAC #LAAC2026 #golfPerú #TeamPerú #deporteperuano

