Alfonso «Fonchi» Barco jugará en la Liga de Croacia al firmar por el HNK Rijeka

Por primera vez en su carrera futbolística, el mediocampista peruano Alfonso Barco tendrá la oportunidad de jugar en el fútbol europeo, ya que fichó por el HNK Rijeka de la Primera División de Croacia, con el cual ya se tomó las fotos oficiales con su nueva camiseta, tras estampar su firma.

Barco de 24 años pasó con éxito los exámenes médicos respectivos y defenderá su tercera camiseta en el exterior, tras hacerlo en Defensor Sporting de Uruguay y Emelec de Ecuador. En el Perú jugó por la Universidad San Martín y Universitario de Deportes.

Barco llega al fútbol croata procedente desde Emelec, cuadro en el que gozó de continuidad en el 2025, ya que disputó un total 40 partidos, convirtió 2 goles y ayudó a salvar del descenso al elenco “eléctrico”.

Cabe indicar que Rijeka marcha en el quinto lugar, a 14 puntos del líder Dinamo Zagreb, aunque aún le queda un partido pendiente. Justamente, el club de ‘Fonchi’ jugará ante Istra 1961 el martes 20 de enero, y luego rivalizará ante Slave, el 24 de enero.