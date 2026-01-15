Schönbaum y Martínez Benedetti lideran en el comienzo del LAAC 2026

El argentino Andrés Schönbaum y el venezolano Andrés Martínez Benedetti encabezan el Latin America Amateur Championship 2026 que se desarrolla en el Lima Golf Club luego de finalizar con 66 golpes (-4) la primera ronda del campeonato organizado por el Masters, The R&A y la USGA.

En un jueves que empezó con algo de lluvia bien temprano (el golpe inaugural estuvo a cargo del peruano Rafael Claux), los birdies no abundaron en un campo que a pesar de su corta distancia da pelea con sus greens chicos y rápidos y un rough que complica la gran mayoría de los tiros.

“Venía jugando bien hace rato, pegando muy bien desde el tee, lo cual en esta cancha te ayuda. Y los días de práctica analicé adónde tirar con cada bandera. Jugué bastante prolijo, pero me equivoqué en el 6 y zafé en el 7. Pero el resto fue tranquilo, me di varias chances de birdie, algunas aproveché y otras no”, comentó Schönbaum, el jugador de 34 años que participa por décima vez en el campeonato. “Me gusta mucho el campo del Lima Golf Club, lo he jugado un par de veces, pero no conocía los cambios. Es una cancha súper linda y atractiva”, finalizó el experimentado jugador que ganó cuatro eventos del Ranking Mundial de Golf Amateur en Argentina en 2025.

“Me sentí muy bien, con mucha confianza. Arranqué de buena manera y todo fluyó. Estuve muy sólido con el driver, no fallé ningún fairway. Eso me ayudó muchísimo y fue clave para lograr un buen score. Estoy muy feliz con ese aspecto de mi juego”, destacó Benedetti, el joven de apenas 16 años que hace su debut en este campeonato. “Me di cuenta de que estaba líder al final, miré el leaderboard y vi que estaba primero. Me puso muy feliz y quiero agradecer a mi familia y a mis entrenadores. Estoy muy contento con la ronda. Fue una gran jornada”, concluyó el jugador que fue parte del programa LAAC Academy que se inauguró en Casa de Campo en 2025.

Detrás de los líderes, compartiendo el tercer lugar, se ubican el guatemalteco Gabriel Palacios (el mejor jugador del WAGR en el field) y los mexicanos Carlos Treviño Derbez y Eduardo Derbez, con 68 golpes (-2), a dos de la cima.

Entre los jugadores locales se destacaron Mauricio Tello y Patrick Sparks (uno de los candidatos al título), quienes finalizaron con 70 golpes (par). Sparks acumuló 4 birdies de ida, pero los 39 de regreso lo relegaron de la punta.

