Presidenta del Poder Judicial. «Debe quedar claro que los hechos de violencia sexual serán sancionados de maneras ejemplar»

Desde Santa María de Nieva, provincia Condorcanqui, Amazonas

Janet Tello Gilardi inaugura Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra la Mujer en esta zona amazónica del país

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó esta mañana, de manera enfática, que los delitos de violencia sexual contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes que suceden en el país, deben serán sancionados de manera ejemplar y con todo el rigor de la ley.

“Que quede bien claro, los hechos de violencia sexual deben ser sancionados de manera ejemplar, como ha sido la imposición reciente de una condena a 32 años de pena privativa de la libertad por la violencia sexual contra un niño de doce años aquí en la Corte de Amazonas”, señaló.

Añadió que esa es la manera de cómo debe responder el Estado, y demostrar que el Poder Judicial está en contra de cualquier forma de violencia, que cuando estos hechos llegan a los jueces y juezas, y sustentadas en las pruebas correspondientes, la sanción será ejemplar.

Así lo sostuvo durante el acto oficial de inauguración del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), conformado por diez órganos jurisdiccionales, en Condorcanqui, Amazonas.

PROTECCIÓN A LAS MUJERES

En un mensaje dirigido a las mujeres de los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, los cuales albergan a comunidades awajún y wampis, señaló que el Poder Judicial está en esta zona para protegerlas, escucharlas y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

La magistrada indicó que el SNEJ es una herramienta concreta para que la justicia no sea una promesa lejana, sino una realidad accesible, incluso ahora que ha asumido el reto de generar confianza con las comunidades nativas awajún y wampis, a través del trabajo directo con sus apus (autoridades).

“Generar esta confianza que permita que ustedes (población) crean que la justicia formal y oficial les va a hacer justicia, que los hechos terribles, execrables no quedarán impunes”, expresó.

Tello Gilardi indicó que la inauguración de este sistema en Condorcanqui representa un paso concreto y firme para acercar la justicia a quienes más la necesitan, en un territorio históricamente olvidado, postergado y marcado por múltiples formas de vulnerabilidad como la pobreza, el abandono del Estado y las barreras lingüísticas.

Indicó que la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar constituye una de las más graves violaciones y vulneraciones de los derechos humanos y fundamentales, pues las cifras son alarmantes.

JUSTICIA CON ROSTRO HUMANO

“Se habla de centenares de niños, niñas, adolescentes, mujeres, víctimas de abuso sexual aquí en la región Amazonas; lo más triste es que detrás de cada número, hay rostros, dolor, lágrimas, traumas que duran de por vida”, agregó.

Señaló que, frente a esta situación, el sistema de justicia tiene el deber indeclinable de responder con especialización, con oportunidades de generar factores de resiliencia, de sensibilidad, de poner un rostro humano a cada uno de estos casos.

La autoridad judicial también resaltó la labor de las orientadoras judiciales en esta jurisdicción, de quienes dijo han sido capacitadas por el Poder Judicial, y que tienen competencia para acompañar a las mujeres víctimas de violencia y dar orientación en temas de Derecho de Familia.

Por ello, pidió a la Policía Nacional, así como a los apus de las comunidades nativas se les respete en las labores que desarrollan, pues estas han sido validadas por el Poder Judicial.

Luego del acto oficial, las autoridades hicieron un recorrido por los ambientes de los órganos jurisdiccionales establecidos en Santa María de Nieva donde verificaron su funcionamiento e implementación adecuada con equipos de tecnología.

Durante, esta actividad Tello Gilardi estuvo acompañada de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: la jueza Elvia Barrios Alvarado, y los jueces Ramiro Bustamante Zegarra, Johnny Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grández.

SNEJ: UNA REALIDAD

Por su parte, Barrios Alvarado indicó que desde el Poder Judicial se ha trabajado de manera sostenida para que esta implementación en Condorcanqui sea una realidad, pues no puede haber justicia y derechos solo para algunos territorios y que dependan del lugar donde nace una mujer.

“Condorcanqui no solo es una provincia en el mapa del Perú, sino es la memoria viva, y su identidad cultural es resistencia, es también territorio donde muchas mujeres ha sufrido violencia en silencio y las niñas han crecido con miedo”, reseñó.

Señaló que, por eso, la implementación del SNEJ tiene un significado especial porque no solo se han inauguran juzgados y módulos especializados, sino el acceso a una justicia real.

“La justicia no se mide por la cantidad de leyes, sino por la capacidad que tiene que tener el Estado para eliminar esas injusticias reales”, remarcó la magistrada, quien además es la coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Supervisión del Programa Presupuestal Orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer.

JUSTICIA ORDINARIA Y JUSTICIA COMUNAL

En tanto, el presidente de la Corte Superior de Amazonas, Norberto Cabrera Barrantes, expresó que el Poder Judicial respeta a la justicia comunal con un enfoque de justicia intercultural.

“La justicia ordinaria y la justicia comunal no son excluyentes, sino complementarias y, por lo tanto, tenemos el compromiso de articular acciones de protocolo y de aprendizaje en beneficio de la paz social, la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”, sostuvo.

Refirió que el SNEJ tiene especial relevancia en Condorcanqui porque esta provincia ha enfrentado graves problemas de violencia sexual, maltrato a las mujeres, así como violencia contra niños, niñas y adolescentes.

En el acto oficial, también intervino la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba, quien sostuvo que el SNEJ es el resultado de luchas, del liderazgo de los nativos awajún y wampis, y el trabajo interinstitucional para abrir un futuro con igualdad.

“Condorcanqui es un territorio de gran riqueza cultural, pero donde las mujeres enfrentan situaciones de violencia y el SNEJ nace para cambiar esta realidad y la población acceda a una justicia que las proteja”, señaló.

De igual forma, el alcalde de la provincia de Condorcanqui, Hermógenes Lozano Trigoso, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida a las autoridades que se dieron cita a esta importante actividad.

Asimismo, en representación de las comunidades awajún, uno de los apus también resaltó la implementación de este sistema especializado y agradeció a las autoridades que hicieron posible su funcionamiento.

LLEGADA POR RÍO

En la víspera, a su llegada a Santa María de Nieva, vía fluvial, después de varias horas de navegación, Tello Gilardi sostuvo una reunión con traductores/as, quienes acompañan a las víctimas y procesados en el proceso, para traducir los testimonios a su lengua originaria, en este caso, al idioma awajún.

“El trabajo de los y las traductoras en Condorcanqui es vital para que las víctimas tengan acceso al servicio de justicia, obviamente también se protegen los derechos de los procesados, con la posibilidad de que la tengan todos los miembros de las comunidades que no hablan el castellano”, señaló.

Añadió que este grupo de profesionales permite que personas que accedan al servicio de justicia tengan la posibilidad de hacerlo en condiciones de igualdad, dejando atrás la discriminación y el maltrato que históricamente sufrieron estas poblaciones que no hablan el idioma español.

En la parte final de la actividad, la autoridad judicial también participó en la ceremonia de bendición y puesta en funcionamiento de deslizadores, así como motocicletas y camionetas que contribuirán a acercar el servicio de justicia a las comunidades lejanas.

DIEZ ÓRGANOS JURISDICCIONALES

El Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra la Mujer está conformado por diez órganos jurisdiccionales ubicados en cada distrito de la provincia, de acuerdo con la mencionada norma administrativa.

El SNEJ incluye tres juzgados de familia subespecializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar: uno en Santa María de Nieva, otro en Yutupis y el tercero en Huampami, los cuales se encargarán del otorgamiento de medidas de protección y medidas cautelares que soliciten las víctimas.

También comprende juzgados penales subespecializados para juzgar y sancionar los procesos por delitos como feminicidio, lesiones, violación sexual, tocamientos indebidos y otros.

En este caso son tres juzgados de investigación preparatoria subespecializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar: uno en Santa María de Nieva, otro en Yutupis y el tercero en Huampami.