Policía capturó a miembros del Tren de Aragua en un búnker de San Juan de Lurigancho

Policía capturó a miembros del Tren de Aragua en un búnker de...

Durante un operativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a 53 ciudadanos entre venezolanos y peruanos en un búnker ubicado en la avenida Los Jardines Oeste, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que serían presuntos integrantes de la organización criminal «Tren de Aragua».

Fueron detenidos 30 venezolanos, 16 mujeres venezolanas, 4 peruanas, 1 colombiana y 3 menores de edad. Algunos de ellos intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidas por la policía.

En el búnker, se encontró un arma de fuego, drogas sintéticas conocidas como «tusi», bebidas alcohólicas y teléfonos celulares con videos y fotos de los intervenidos portando armas y explosivos, lo que sugiere su vinculación con la organización criminal .

En búnker planificaba asaltos

El general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, indicó que el búnker es un local que operaba bajo la fachada de un restaurante, de nombre «El Tayta»; pero era utilizado para realizar fiestas privadas, donde los sospechosos no solo se divertían y departían, sino que aprovechaban para planificar sus actos delictivos.

«Aprovechan estas fiestas privadas cerradas, a puertas cerradas, para no solo divertirse, sino organizarse, planear y hasta adoctrinar a menores de edad y atentar a nuestros empresarios, a transportistas y nuestros pequeños comerciantes”, sostuvo.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, informó que los intervenidos fueron conducidos a la sede de la Dirección de Invitación Criminal, en la Avenida España, en el Cercado de Lima; para continuar las diligencias de ley.