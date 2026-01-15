Poder Judicial cuenta con 751 orientadoras acreditadas a nivel nacional que incluye a comunidades remotas de Amazonas

Presidenta Janet Tello Gilardi destacó su labor al inaugurar Sistema Especializado para Sanción de la Violencia, en Condorcanqui.

El Poder Judicial, que preside Janet Tello Gilardi, señaló que a la fecha son 27 distritos judiciales del Perú, los que cuentan con el servicio de las orientadoras judiciales con 751 lideresas acreditadas, rol que es más relevante en contextos de desigualdad y violencia contra la mujer.

Las orientadoras judiciales brindan información y orientación gratuita sobre alimentos, filiación extramatrimonial, rectificación de actas de nacimiento y violencia de género entre otros temas; asimismo, su labor voluntaria contribuye a acercar los servicios de justicia a quienes más lo necesitan.

Ellas representan un puente entre la justicia y las comunidades porque ofrecen escucha, orientación y apoyo a quienes más lo necesitan y su trabajo muchas veces silencioso constituye un pilar fundamental para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Un grupo de orientadoras judiciales de Amazonas se hicieron presentes durante la inauguración oficial del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), en Condorcanqui, a cargo de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

En su discurso, Tello Gilardi elogió la labor de las liderezas en esta jurisdicción, al indicar que han sido capacitadas por este poder del Estado, y que tienen competencia para acompañar a las mujeres víctimas de violencia y dar orientación en temas de Derecho de Familia.

En ese sentido, instó a la Policía Nacional, así como a los apus de las comunidades nativas se les respete en las labores que desarrollan, pues estas han sido validadas por el Poder Judicial.

Orgullo de orientadora

Delia Sánchez Torres expresó con orgullo que cumple su rol de orientadora con abnegación porque en Amazonas se han registrado diversos casos de mujeres violentadas de manera física y psicológica.

“Con las usuarias hablamos y las orientamos para que ellas puedan denunciar ante las autoridades; de ese modo, les pedimos a que recurran a nosotras si han sido violentadas para darles apoyo”, expresó.

Cabe señalar que la Corte de Áncash tiene 12 orientadoras judiciales, Arequipa (56), Del Santa (13), Puno (49), Sullana (22), Lima (19), Lima Sur (13), Lima Norte (49), Lima Este (45), Callao ( 21).

Asimismo, Cusco (26), Tacna (20), Ica (41), Tumbes (19), Junin (30), Huaura (15), Loreto (11), Apurímac (41), Ayacucho (15), San Martin (44), Madre de Dios (30).

En tanto que Pasco (31), Amazonas (13), Ucayali (31), Huánuco (55), Selva Central (17) y Moquegua (13).

Como se recuerda, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), entregó al Poder Judicial del Perú un reconocimiento por la ejecución del Programa de Orientadoras Judiciales a cargo de la Comisión de Acceso a la Justicia.

DATO

Desde el año 2018, el Poder Judicial desarrollando cursos de formación de orientadoras judiciales a nivel nacional, además de capacitaciones de fortalecimiento para dicho grupo.