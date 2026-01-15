Pablo Guede pese a derrotas de Alianza Lima valora mucho la gira que tienen en Montevideo

Pese al nuevo revés sufrido en la Serie “Río de la Plata” ante Unión Santa Fe de Argentina 2-1, y qué durante la transmisión televisiva del cotejo, se le escuchó molesto por el rendimiento del equipo, el entrenador argentino Pablo Guede de Alianza Lima, optó por un análisis mesurado tras jugarse el compromiso en mención.

Guede valoró la actitud de su plantel, más allá del resultado. “Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega. Entrenamos muy fuerte, no se quejaron. Te da la pauta de que están comprometidos. Lo más importante es irnos de Uruguay habiendo competido los tres partidos y, si es posible, sin ningún lesionado”, remarcó.

El compromiso ante el “Tatengue” también marcó el debut oficial de Luis Advíncula con la camiseta blanquiazul en esta temporada. Y aunque inició como titular, no logró destacar en un equipo que fue superado en varios pasajes. Para el segundo tiempo fue reemplazado por D’Alessandro Montenegro.

Y aunque no adelantó Guede que oncena jugará su último partido en esta competencia amistosa internacional ante Colo Colo, lo más seguro que mande una que se acerque más a la que afrontará los partidos de competencia, además de afinar el mismo cuando se enfrente al Inter Miami el sábado 24 en Matute en la denominada “Noche Blanquiazul”.