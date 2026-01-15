OECE: Mañana resuelven legalidad del proceso de licitación por S/208 millones de Hospital de Huancavelica

El equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia se vió empañado por serias irregularidades en su contratación en las próximas horas deberá resolverse en el Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE)

Luego de informaciones vertidas en medios señalando irregularidades en el proceso de licitación destinada al equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia de Huancavelica por S/208 millones, la audiencia programada el martes 13 de enero, se pospuso para mañana viernes 16 de enero.

Según mencionaron fuentes del sector, la decisión se tomó debido a que el presidente de la tercera sala del tribunal del OECE, Marlon Arana, decidió inhibirse del caso tras los señalamientos por una presunta cercanía con la abogada de la empresa SUMEC.

Una nueva denuncia por conflicto de intereses pone en la mira al sistema de contrataciones públicas en Perú. La Adjudicación Simplificada N° 08-2025-PRONIS-1, destinada al equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia de Huancavelica por S/208 millones, involucra a la empresa SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING y al Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), encargado de resolver la legalidad del proceso.

De acuerdo con fuentes que han seguido el caso al interior del Ministerio de Salud (MINSA), la abogada designada por SUMEC, Fiorella Pérez Torres, quien figura en el Registro CAL N.° 56110, mantiene una relación estrecha de carácter profesional con Marlon Luis Arana Orellana, presidente de la Tercera Sala del Tribunal del OECE, instancia que decidirá el futuro de la licitación.

Abogados podrían influenciar en decisión

En la referida nota, se denota que ambos no solo compartieron la misma promoción universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sino que también coincidieron como especialistas legales en el antiguo Tribunal del OSCE, hoy OECE.

Fuentes de la entidad pública advierten que esta relación personal podría influir en la resolución del proceso, pese a que la empresa enfrenta observaciones por presentar documentación inexacta en su oferta.

La audiencia pública para debatir el caso reprogramada para el 16 de enero de 2026. La normativa vigente exige que los miembros de tribunales administrativos se abstengan de intervenir en casos donde existan circunstancias que puedan comprometer su objetividad.

“El artículo 99° de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece como causal de abstención la existencia de amistad íntima entre un miembro del tribunal y los representantes de las partes», refirió sobre las objeciones.

La Resolución de Presidencia N.° 064-2016-OSCE/PRE señala que Pérez Torres y Arana Orellana ocuparon cargos equivalentes en el mismo periodo, reforzando la percepción de cercanía.De acuerdo con la información difundida, el Principio de Imparcialidad exige que la administración pública “actúe sin sesgos ni favoritismos“, y la Ley de Contrataciones del Estado demanda transparencia y objetividad en todas las etapas del procedimiento.

“La presencia de vínculos personales en la etapa impugnativa agrava la preocupación, ya que allí se define la validez de las decisiones adoptadas en los procesos de selección”, indicó.

Hospital es una necesidad para la región

El Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica constituye el principal centro de referencia en salud para toda la región. Catalogado como un hospital de nivel II-2, ofrece servicios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con atención especializada ambulatoria y hospitalaria.

Actualmente, la institución atraviesa una etapa de modernización, ya que se encuentra en proceso la construcción de una nueva infraestructura que incrementará su capacidad resolutiva, incorporando áreas de UCI, emergencia, centro quirúrgico, banco de sangre y diversas especialidades médicas.

La construcción del nuevo hospital muestra un avance físico significativo, con trabajos en tarrajeo, acabados y estructuras. El Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) impulsan la culminación de esta obra, asegurando la adjudicación de contratos y la entrega oportuna del proyecto.

Según el propio Gobierno peruano, esta modernización convertirá al hospital en la columna vertebral de los servicios de salud en Huancavelica, mejorando la atención y el acceso a servicios de mayor complejidad para la población de la sierra central del país.