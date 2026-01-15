Migraciones brinda recomendaciones para viajes internacionales

⦁ Tramita con anticipación tu pasaporte en caso lo tengas vencido, perdido o dañado, y realiza tu Migracheck para usar las e-gates en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Las vacaciones de verano incrementan el flujo migratorio de entrada y salida del país. Por ello, la Superintendencia Nacional de Migraciones brinda consejos para los pasajeros a fin de evitar imprevistos de último momento, que pongan en riesgo su viaje internacional.

Antes de viajar

Antes de acudir al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, asegúrate de que tu pasaporte:

⦁ Se encuentre vigente.

⦁ Tenga una validez mínima de seis meses antes de su vencimiento.

⦁ Cumpla con los requisitos del país de destino, como visa, de ser necesaria.

Si tu pasaporte está vencido, perdido o deteriorado, tramítalo con anticipación. Para el mes de enero, Migraciones habilitó más de 50 000 citas de pasaporte en todo el país.

Solo debes pagar por el derecho de trámite S/ 120.90 a través de la plataforma Págalo.pe o en las agencias del Banco de la Nación con el código 01810.

Finamente, programa tu cita de manera presencial o virtual ingresando a:

https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe/citas-pasaporte-v2/programar-cita.

Viajes de menores de edad

Los menores que viajen sin uno o sin ambos padres, deben presentar autorización de viaje (notarial, consular o judicial, según corresponda), en original y formato físico, durante el control migratorio. La falta de este documento impedirá el embarque del menor.

Usa el Migracheck y agiliza tu salida

Si eres peruano o extranjero residente en el Perú, mayor de edad, con residencia vigente y pasaporte electrónico con una vigencia mínima de seis meses antes de su caducidad, realiza el prerregistro en Migracheck para utilizar las puertas electrónicas (e-gates) del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Las puertas electrónicas también pueden ser utilizadas por extranjeros turistas adultos, que ingresaron por el Jorge Chávez y cuentan con pasaporte electrónico, para salir del país.

El prerregistro es obligatorio y debe realizarse dentro de las 48 horas previas al vuelo. Este proceso está disponible a través de la página web https://migracheck.migraciones.gob.pe/pe/, así como en la aplicación móvil Migracheck disponibles para iOS y Android.

Llega con anticipación al aeropuerto

Para evitar retrasos, se recomienda acudir con suficiente anticipación al aeropuerto (tres o cuatro horas antes), especialmente en horarios de mayor afluencia:

⦁ 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

⦁ 8:00 p. m. a 1:00 a. m.

Seguir estas recomendaciones permitirá una salida del país más rápida, ordenada y segura.