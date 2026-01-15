“Melcochita” feliz con homenaje en película ‘Así no juega Perú’

Más que nunca. Así se sintió el popular y querido cómico Pablo Villanueva “Melcochita”, quien fue sorprendido en la película “ASÍ NO JUEGA PERÚ”, que se estrena este 22 de enero en todos los cines peruanos y que le dedica un homenaje a sus 75 años trayectoria artística y que se mantiene vigente a sus noventa años de edad.

“Me he sentido muy contento y sorprendido por la gran dedicatoria al inicio de la película. Contento porque el director de la película Sebastián García lo ha hecho por iniciativa propia, la gente me quiere por mi comportamiento como artista, porque un artista no está haciendo escándalos. Yo no voy borracho, ni hago cosas negativas, uno tiene que respetar al público. Muchas veces los programas de espectáculo más dedican tiempo a los escándalos a personajes que ni siquiera son artistas, que están envueltos en peleas”, manifestó el humorista sin pelos en la lengua.

“Son gente que no son profesionales, que buscan levantarse con escándalos, no todos, pero más andan en dimes y diretes que te pegó, le pegué, no me pegó, que le sacó la vuelta, que no sé cuánto. Eso no sirve cuando uno realmente quiere hacer carrera como artista”, indicó Villanueva que se mostró emocionado de su segunda participación en el cine con “ASÍ NO JUEGA PERÚ” donde encarna al dueño de un burdel de nombre “Papa Melquiades” y comparte roles con La Gaga (Karen América), La Diva (Susan León) y La Chola (Miguel Miranda), quienes se dedican al oficio más antiguo del mundo.

“La película toca de todo, sobre todo la corrupción y la discriminación de estas mujeres que se dedican a dar cariño a los hombres. O de un candidato que quiere ser potencia mundial acá, hay política de todo.

Entre broma y broma y doble sentido creo que la gente la va a captar rápido. Entonces, es una película que está adelantada y dando un mensaje al público también, para que no se deje llevar por esos mensajes que son puro cuento”, remarcó.

A sus 90 años de edad, Pablo Villanueva asegura que sigue mejor que nunca y se cuida muy bien para seguir sobre los escenarios. Señaló que no piensa en el retiro y espera que el gobierno le rinda un homenaje en vida y “no cuando me haya ido con San Pedro”.