Matrícula digital 2026 arranca en Lima Metropolitana y en colegios focalizados del país

El próximo lunes 19 de enero de 2026 se inicia el proceso de Matrícula Digital 2026, una modalidad que permitirá a las familias registrar sus solicitudes de vacante en instituciones educativas públicas focalizadas, a través de una plataforma virtual de forma sencilla, segura y sin trámites presenciales.

La implementación progresiva de la matrícula digital permitirá reducir barreras de acceso; evitar colas y trámites innecesarios, así como garantizar un procedimiento ordenado y transparente, poniendo a las familias y a los estudiantes en el centro del servicio educativo, que es el principal objetivo de nuestro sector.

Al respecto, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, precisó que la Matrícula Digital 2026 se implementará en las 7 unidades de gestión educativa local (UGEL) de Lima Metropolitana, así como en instituciones educativas focalizadas de Lima Provincias (UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca); del Callao (UGEL Ventanilla y la Dirección Regional de Educación del Callao), y de las regiones de Arequipa (UGEL Norte, UGEL Sur y UGEL La Joya), Tacna (UGEL Tacna) y Moquegua (UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto).

Explicó que este proceso está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público y a aquellos que realizarán traslados entre instituciones educativas de educación básica regular.

Los estudiantes que continúan en su misma institución no deberán realizar este trámite, debiendo únicamente ratificar su matrícula por los canales establecidos por cada institución educativa.

Asimismo, puntualizó que, con el propósito de asegurar un proceso ordenado, accesible y transparente, el Ministerio de Educación desplegará equipos técnicos en las regiones focalizadas, que brindarán asistencia y soporte a las UGEL, además de acompañar la atención a las familias en cada localidad, garantizando en todo momento el derecho de niños y adolescentes a una educación pública y gratuita.

De igual manera, madres, padres y tutores dispondrán de un tutorial digital claro y amigable que les permitirá realizar el registro de manera guiada, paso a paso y con mayor seguridad.

Las solicitudes de vacante deberán realizarse exclusivamente a través del enlace: https://matriculadigital.pe/

La Matrícula Digital 2026 forma parte de las acciones del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026, reafirmando el compromiso del sector Educación de acompañar a las familias, modernizar la gestión escolar y asegurar que los estudiantes sean recibidos en condiciones adecuadas desde el inicio del año escolar.