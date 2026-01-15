Manufactura acumula crecimiento de 2.5 % hasta noviembre del 2025 impulsada por la pesca industrial

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que, de enero a noviembre de 2025, el PBI manufacturero acumula un crecimiento de 2.5 %, impulsado por la pesca industrial (+23 %), recuperación de la demanda interna (+5.3 %) y exportaciones industriales (+14.9 %).

El titular de PRODUCE, César Quispe, sostuvo que en noviembre último las industrias que más crecieron fueron: la industria de refinación de petróleo (+20.8 %), azúcar (+9.8 %) y productos cárnicos (+1.8 %). Así como los bienes intermedios (+1.3 %), bienes de capital (+19.3 %), y servicios industriales (+58.1 %).

“Con este resultado, la industria genera más de S/ 6500 millones al PBI nacional, significando un aporte de 12.6 %. Y garantizando el empleo de más de 1.6 millones de peruanos”, resaltó.

Perspectiva anual 2025

El titular de PRODUCE precisó que se estima un crecimiento alrededor de 2 % en manufactura para el cierre del 2025, con contribuciones positivas tanto del componente primario (+4.1 %) como del no primario (+1.1 %).