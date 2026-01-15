LA VICTORIA: ‘LA LUCHA’ SANGUCHERÍA CRIOLLA RECIBE IMPORTANTE CERTIFICACIÓN POR CUMPLIR CON LAS BUENA PRÁCTICAS SANITARIAS

• Inspectores municipales estuvieron a cargo del proceso de evaluación

La Municipalidad de La Victoria reconoció a la histórica sanguchería criolla ‘La Lucha’ con sede en el parque Cánepa en el emporio comercial de Gamarra, con el certificado de reconocimiento como RESTAURANTE SALUDABLE de La Victoria. Se trata de la consolidación de todo un proceso que busca garantizar la incouidad alimentaria y la mejor atención al público.

Fueron 4 etapas de evaluación que el restaurante cumplió satisfactoriamente para conseguir la certificación. Proceso que se dio sobre la base de la Resolución Ministerial N° 822-2018/MINSA, que aprueba la ‘Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines’, la que tiene como fin asegurar la calidad e inocuidad alimentaria. Fortaleciendo los criterios sanitarios y estableciendo las condiciones higiénicas que deben cumplir los restaurantes y servicios afines.

Así fue como en los últimos meses del 2025; los agentes sanitarios de la Municipalidad de La Victoria lideraron una primera inspección en base a la Ficha de Inspección de Vigilancia Sanitaria. En una segunda etapa se dio la verificación de los manuales de Buenas Prácticas de Manipulación y del Programa de Higiene y Saneamiento del establecimiento. Considerando la alta demanda, propia de la zona comercial de Gamarra.

Las siguientes etapas constaron de la toma de muestras y realización del análisis microbiológico de una ‘superficie viva’ (tabla de picar), además del alimento preparado. El último tramo del proceso de evaluación consistió en una nueva inspección sanitaria. Diligencia que se hizo sobre la base de la Ficha de Inspección – Vigilancia Sanitaria de Restaurantes y servicios afines y revisión de los resultados microbiológicos.

Recuperación administrativa de Cánepa

En agosto del año pasado, el municipio de La Victoria conmemoró el primer año de recuperación de la administración del Centro Comercial Parque Cánepa. Esto ha significado el uso de los ingresos del espacio para mejorar la seguridad, fiscalización y limpieza. “La Victoria con Gamarra, es la cuna del emprendimiento. El distrito aporta el 2.8 % del Producto Bruto Interno. Es importante para nosotros sostener ese crecimiento que beneficia a todo el país”, subrayó el alcalde del distrito; Rubén Cano Altez.