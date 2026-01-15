El Camaleón Golf Course en Mayakoba será la sede del Latin America Amateur Championship en 2027

El Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron este jueves que la 12.ª edición del Latin America Amateur Championship regresará a Mayakoba en El Camaleón Golf Course, Playa del Carmen, México, del 14 al 17 de enero de 2027. Vale recordar que el LAAC se disputó allí en 2020.

“El regreso a Mayakoba refleja el compromiso de los Socios Fundadores de brindar a los golfistas más talentosos de la región la oportunidad de competir cada año en un escenario de clase mundial, y el campo de El Camaleón es reconocido por haber recibido campeonatos y eventos del tour de gran prestigio. Estamos entusiasmados de disputar nuevamente el Latin America Amateur Championship en México y esperamos con ansias otra edición memorable en 2027”, comentó Martin Hattrell, Chairman of The R&A, en representación de los Socios Fundadores.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA en 2014, el LAAC fue creado para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El campeonato se traslada cada año a los mejores campos de golf con la participación de los jugadores amateurs más destacados de la región. El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, y exenciones para The Open y el U.S Open.

Diseñado por Greg Norman e inaugurado en 2004, El Camaleón Golf Course de Mayakoba ha sido sede de numerosos eventos profesionales a lo largo de los años, así como del Latin America Amateur Championship 2020, edición que tuvo como ganador al argentino Abel Gallegos. Descrito como “donde la jungla se encuentra con el mar”, el trazado combina selvas tropicales, densos manglares y hoyos frente al mar divididos por canales de agua dulce. Su hoyo más destacado es el icónico par 5 del 7, que incluye un cenote de piedra caliza en el medio del fairway.

“Ser sede del LAAC 2027 en Mayakoba es un hito que reafirma el estatus de nuestro destino como un centro global de primer nivel para el lujo extremo y los deportes de élite. Como gestores visionarios de este ecosistema único, Mayakoba se dedica a ofrecer experiencias de clase mundial que marcan un nuevo estándar de excelencia en México”, señaló Luis Durán, CEO de RLH Properties, el grupo dueño de Mayakoba. “Ser anfitriones de este ‘Major’ del golf amateur nos permite mostrar la belleza incomparable de El Camaleón, al mismo tiempo que apoyamos el desarrollo del talento más destacado de la región. Nos enorgullece ofrecer un escenario que refleja nuestro compromiso inquebrantable con la calidad y el valor perdurable de Mayakoba y de México”, finalizó.

Entre los jugadores destacados en ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz, el argentino Alejandro Tosti y los chilenos Cristóbal Del Solar, Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último ganador del campeonato de 2018. En 2019, Álvaro Ortiz se convirtió en el primer jugador mexicano en ganar el Latin America Amateur Championship, antes de que Santiago de la Fuente se sumara a la lista de campeones en 2024.

“Estamos entusiasmados de traer nuevamente el Latin America Amateur Championship a Mayakoba y a México, donde el golf en nuestro país continúa creciendo y el regreso de este campeonato volverá a colocar al golf mexicano en el escenario mundial”, indicó Andrés Jurado Rivera Torres, Presidente de la Federación Mexicana de Golf.

Para más información sobre el LAAC, por favor visite: LAACgolf.com y siga las cuentas del @LAAC_Golf en Twitter e Instagram.