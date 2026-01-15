Ejecutivo anuncia drásticas multas para motociclistas, prohiben viajar dos personas en moto

José Jerí anuncia decreto que prohíbe viajar dos personas en una motocicleta

El presidente de la República indicó que “tienen que ser intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza”.

En declaraciones brindadas desde la Estación Central del Metropolitano, el titular del MTC Aldo Prieto sostuvo que las sanciones buscan desincentivar el uso de motocicletas en delitos violentos y facilitar la identificación de conductores

El jefe de Estado, José Jerí, anunció a los medios que en las próximas horas se publicará en el diario oficial El Peruano, el decreto supremo que prohíbe la circulación dos personas en una moto.

“Mañana sale publicada la ley, el decreto supremo y, en consecuencia, ya queda en manos de la Policía. Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad”, declaró.

Placas actuales para motos seguirán vigentes hasta noviembre de 2026. (Foto: Andina)

El mandatario subrayó que la medida apunta a frenar una de las prácticas más usadas por el sicariato y la extorsión.

ALDO PRIETO ANUNCIA LAS SANCIONES

En medio de una coyuntura marcada por la inseguridad ciudadana, el Ejecutivo aceleró una serie de medidas que apuntan directamente al sector transporte, uno de los más golpeados por la extorsión y el sicariato. Desde la Estación Central del Metropolitano, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó los alcances de las nuevas disposiciones que entrarán en vigencia en los próximos días y que incluyen sanciones drásticas para motociclistas, cambios en licencias de conducir y una estrategia integral para proteger a conductores y usuarios.

El anuncio se dio pocas horas después de que el presidente José Jerí confirmara que la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra el crimen organizado, será publicada a más tardar este fin de semana. Esta norma, considerada clave por el Gobierno, busca frenar el avance de las mafias que operan en el transporte público y formal, un problema que afecta directamente a millones de ciudadanos en Lima y regiones.

Prohibición de motos con dos ocupantes: sanciones y pérdida definitiva del brevete

Uno de los puntos que más atención ha generado es el decreto supremo que prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad que, según las autoridades, es utilizada con frecuencia para cometer robos, extorsiones y asesinatos por encargo. El ministro Aldo Prieto fue enfático al detallar que las sanciones no serán simbólicas y que apuntan a desincentivar de forma real esta práctica.

De acuerdo con lo explicado, la primera infracción será considerada una falta muy grave y significará la pérdida de 50 puntos en el récord del conductor, además de una multa que podrá acceder al beneficio de pronto pago. Sin embargo, la segunda vez que un motociclista sea intervenido llevando a dos personas, la sanción se endurece de manera radical.

“O sea, la segunda vez que vas en una moto con dos personas te quedas sin brevete”, afirmó Prieto. En ese escenario, la multa se duplica, se eliminan los descuentos y se restan 60 puntos adicionales, lo que conlleva la cancelación definitiva de la licencia de conducir. La intención, según el MTC, es facilitar la identificación de posibles delincuentes y reducir el uso de motos en hechos violentos.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia vinculada a la Ley contra la extorsión y el sicariato, que entrará en vigencia en cuestión de horas. El propio presidente Jerí precisó que la norma será publicada como máximo el domingo para que rija desde el lunes 19 de enero, tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

Ley 32490 y nuevas acciones para proteger al sector transporte

La Ley 32490 considera al transporte como un servicio estratégico para la economía, por lo que incorpora mecanismos especiales para enfrentar el crimen organizado. Entre sus disposiciones centrales se encuentra la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), conformado por policías, fiscales y jueces que estarán sujetos a pruebas de polígrafo semestrales y contarán con un régimen especial de seguridad.

Además, la norma contempla la implementación de un Fondo estatal de riesgo, destinado a atender a empresas y unidades afectadas por atentados, así como el fortalecimiento de la inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos realizados mediante billeteras digitales y cuentas bancarias. También se aplicará la figura de extinción de dominio exprés, que permitirá incautar bienes y dinero utilizados para el cobro de cupos.

Prieto explicó que, en paralelo, el Ejecutivo trabaja en mesas técnicas sociales que abordan temas como orfandad, salud y programas sociales para las familias de transportistas víctimas de la violencia. Aunque algunas ayudas requieren leyes específicas, el ministro aseguró que ya se registran avances concretos en estos espacios de coordinación.