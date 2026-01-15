Dictan prisión preventiva para ex futbolista que portaba un arma de fuego que fue robada a un policía en Barranca

El ex futbolista David Alonso Díaz Colunga, detenido por la Policía en el distrito de San Martín de Porres, por portar un arma de fuego que le fue robada a un suboficial PNP de Barranca, fue trasladado a la carceleta del INPE para cumplir cuatro meses de prisión, por disposición del Poder Judicial. El Ministerio Público continúa con la investigación.

El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla logró que se dicte la medida coercitiva contra David Díaz (34), investigado por los delitos de porte de arma de fuego y receptación agravada.

Las investigaciones indican que el pasado 11 de enero, el jugador se encontraba junto a un grupo de personas a bordo de una camioneta y fue intervenido por personal policial cerca de las avenidas Perú y Abancay. Los agentes al registrar a los ocupantes entre ellos al investigado, dijo ser futbolista profesional.

Durante su registro, los efectivos encontraron una pistola abastecida con municiones en el morral del imputado, por lo que procedieron a trasladarlo a la comisaría.

En la dependencia policial, los agentes verificaron que el investigado no registraba licencia para portar armas de fuego ni posee la tarjeta de propiedad del arma. Además, los policías constataron que la pistola fue reportada como robada por un suboficial PNP, tras ser asaltado en un colectivo en la provincia de Barranca.

En audiencia, el fiscal adjunto provincial Héctor Alonso Salazar Valle presentó y sustentó los presupuestos conforme a ley para lograr la medida de prisión preventiva.

Entre los elementos de convicción, se encuentran las actas de intervención policial y de registro personal; la declaración de los efectivos intervinientes y el propietario del arma de fuego; la pericia de balística forense; la denuncia policial de robo del suboficial de la Policía Nacional; la consulta en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).