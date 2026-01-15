Corea ofrece a peruanos 5 becas para estudiar maestrías en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática

Los ganadores recibirán la cobertura total de admisión y matrícula, así como un estipendio mensual, un seguro de salud, entre otros beneficios.

Los estudiantes peruanos que cuenten con un grado de bachiller, o que estén próximos a obtenerlo, y que tengan hasta 40 años de edad, pueden postular a las 5 Becas Seoul Tech que ofrece el Gobierno de Corea para estudiar una maestría en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) con los gastos cubiertos.

Los becarios peruanos tendrán la cobertura total de derechos de admisión y matrícula, y además recibirán un estipendio mensual de 1 000 000 KRV (wones surcoreanos), o su equivalente de 667 dólares americanos, un seguro de salud y el pasaje aéreo de ida hacia la República de Corea.

El programa de maestría dura dos años y el postulante puede elegir la universidad donde desea estudiar en la página oficial de Beca Seoul Tech en www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do La postulación es virtual y gratuita, hasta el viernes 6 de marzo (2 a.m. hora peruana), a través de https://acortar.link/dvcdVb

Los postulantes deben llenar un formulario que puede ser descargado desde www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do y llenar todos los formatos. Además, deben presentar una carta de recomendación, certificado de graduación, certificado de suficiencia de idioma (inglés o coreano), entre otros.

Los requisitos establecen que ni los postulantes ni sus padres deben tener nacionalidad coreana. Las copias de los documentos presentados deben encontrarse apostillados y solo se aceptarán los que han sido emitidos después del 1 de julio de 2025.

El Gobierno de Corea remitirá los expedientes de los postulantes a las universidades correspondientes, las que evaluarán los documentos y realizarán entrevistas entre abril y junio. Tras ello, recomendarán a sus candidatos al gobierno de Corea para que realice la selección de ganadores. Los resultados finales serán comunicados en julio de 2026.

Para más información, revisar la página www.pronabec.gob.pe/beca-seoul-tech-corea/ o escribir al correo sts@hissf.or.kr El Estado peruano no subvenciona esta beca, solo la difunde para acercar más oportunidades de estudios a la ciudadanía peruana.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación del Estado Peruano, presenta más ofertas académicas internacionales en www.pronabec.gob.pe/becas-de-cooperacion-internacional y a través de sus canales virtuales como Facebook www.facebook.com/PRONABEC.