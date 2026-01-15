Condenan a 15 años de cárcel para integrante de Sendero Luminoso que operó en el Vraem

El ex integrante de Sendero Luminoso en el Vraem, Ángel Pablo Hinostroza Lados, (a) “Chicopez”, fue condenado a 15 años de pena privativa de la libertad por el Poder Judicial, por participar en el transporte de armamento y víveres a favor de dicha organización terrorista en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Esta sentencia fue lograda gracias a las pruebas recopiladas por el Ministerio Público.

El Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado, le impuso el pago de 30 mil soles de reparación civil a favor del Estado.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Huancavelica logró que se dicte la sentencia condenatoria contra Ángel Pablo Hinostroza Lados, alias “Chicopez”, al hallarlo culpable por el delito de afiliación a organización terrorista.

De acuerdo con los hechos probados por la fiscal adjunta provincial Jackelin Jessica Saca Soto, se determinó que el sentenciado integró el Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (MPCP-SL) entre 2021 y 2022, periodo en el que cumplió el rol de cuadro nativo-apoyo organizado al transportar armamentos y víveres a favor de dicha organización subversiva.

Asimismo, se probó que recibió adoctrinamiento político y militar por parte de las camaradas Florabel Vargas, (a) «Vilma», Bertha y Fernando y otros miembros del buró político de dicho grupo armado. Hinostroza fue detenido en 2024 tras ser hallado cerca de un automóvil robado con granadas, armas de guerra y una radio en su interior.

La presentación de testimonios, documentación, así como la información proporcionada y luego corroborada por colaboradores eficaces respecto al apoyo que brindó Hinostroza a los campamentos terroristas permitieron acreditar su responsabilidad penal.

De esta manera, el subsistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo reitera su compromiso con las investigaciones y sanciones para los responsables de delitos que atentan contra la tranquilidad pública de todo el país.