César Inga tiene todo listo para jugar en el Sporting Kansas City de la MLS

La noticia cayó como un balde de agua fría para los hinchas de Universitario. Y es que uno de sus mejores jugadores de la temporada 2025, como César Inga, tiene todo listo para emigrar al extranjero, luego que directivos del Sporting Kansas City de la MLS llegaron a Lima, para reunirse con sus pares de Universitario de Deportes, para lograr la venta del citado jugador, que habría pedido que lo dejen emigrar, pese a tener contrato hasta fin de año.

Tanto es el interés del Sporting Kansas City por hacerse de los servicios de Inga, que está dispuesto a pagar la cifra que pretende la entidad crema, que es el millón de dólares. Pese a rechazar dos veces anteriores la “U” la oferta del equipo norteamericano, esta vez no podrá retener a uno de sus mejores jugadores, puesto que Inga no se sentiría cómodo en quedarse, pues el tiene el objetivo de emigrar y dar el salto en su carrera deportiva.

Hoy seguramente debe oficializarse su ida al Sporting Kansas City y con ello ya son varios jugadores importantes que pierde el Tricampeón Peruano, siendo los anteriores Rodrigo Ureña (ahora en Millonarios de Colombia), Jairo Vélez (en Alianza Lima), Sebastián Britos (Peñarol de Uruguay).

Por último, otra mala noticia en huestes cremas, es la lesión sufrida por uno de sus refuerzos como el volante argentino Héctor Fértoli, quien sufrió un golpe en el hombro, y se perderá los partidos amistosos de pretemporada, incluido el de la “Noche Crema” ante la Universidad de Chile el próximo sábado 24 de enero.