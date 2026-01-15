Barcelona pasó a Cuartos de Final de la Copa del Rey de España al derrotar a Racing de Santander 2-0

F.C. Barcelona alcanzó su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa del Rey, al vencer 2-0 a Racing de Santander, en partido único efectuado en el Estadio El Sardinero. Fermín López y Lamine Yamal en el complemento pusieron la diferencia en el marcador.

Pese a jugar con su plantel estelar el elenco azulgrana, con Lamine Yamal y Raphinha a la cabeza, tuvo que esforzarse al máximo para llevarse la victoria, ante un elenco del Santander que ofreció seria resistencia, vendiendo cara la derrota ante un rival que en el papel era favorito.

A los 66’ un preciso pase de Fermín López a su compañero Ferran Torres, permitió a éste acertar en área rival con un remate al palo opuesto del arquero Ezkieta y mandar el balón a la red, para el 1-0 del “Barza”. Aunque luego hubo dos goles anulados del local por offside, y perder un gol cantado en el final, en el contragolpe llegó el segundo del ganador a cargo de Lamine Yamal (95’). En el otro cotejo jugado hoy, Valencia de visitante venció también a Burgos 2-0 y clasificó.