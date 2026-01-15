AC Milán venció a Como 3-1 y sigue de escolta del líder Inter en el Calcio

Una importante victoria logró ayer el AC Milán en su visita al Como ganándole 3-1, y con ello quedó de solitario escolta del puntero Inter a solo tres puntos (43-46), en cotejo pendiente de la fecha 16 de la Serie “A” del Calcio Italiano, y que se jugó en el

Stadio Giuseppe Sinigaglia.

El primer tiempo que fue ampliamente favorable al local Como, terminó igualado a un gol por lado. Abrió la cuenta para el anfitrión con golpe de cabeza el defensa Marc Oliver Kempf a los 10’, pero los “rossoneros” igualaron de lanzamiento penal convertido por el francés Christopher Mkunku a los 45’.

En el complemento, apareció la figura del otro francés Adrien Rabiot con dos golazos a los 55’ y 88’ con los cuales el AC Milán se llevó la victoria 3-1, ganándole a un rival directo (Como). En el otro cotejo pendiente jugado ayer, Bolonia de visitante venció a Hellas Verona 3-2.