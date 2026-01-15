Abogada presenta prueba de documentos notariales

El día miércoles 14 de enero publicamos una nota basada en información que llegó a nuestras oficinas, en la que se señaló que, en dos procesos donde la abogada Claudia Reyes Juscamaita era abogada de una de las partes se habría presentado documentación falsa y/o inexacta.

Sobre ello, la abogada Claudia Reyes Juscamaita ha remitido las pruebas que acreditan que las declaraciones efectuadas por la Notaria de Chota sobre su persona fueron falsas, y además ha remitido el archivo del proceso penal conjuntamente con el cargo de remisión al pruebas al propio OSCE. Sobre el caso relacionado a un proceso sancionador, ha remitido la resolución y documentos que acreditan que el OSCE se encuentra en el proceso de fiscalización respectivo.

Por tanto, la ausencia de dichas precisiones no obedeció a intención de ocultar información, ni a parcialidad, ni mucho menos a mala fe, sino a los límites técnicos del acceso a la información pública y al ritmo de trabajo editorial de este medio de comunicación.

Por lo que rectificamos la nota previamente difundida, y lamentamos sinceramente cualquier afectación involuntaria que se haya podido causar a la reputación de la abogada Claudia Reyes Juscamaita, y en atención a su derecho a la honra, le extendemos nuestras más sinceras disculpas del caso, y procederemos a retirar la publicación de nuestra plataforma web y nos comprometemos a elevar el estándar de revisión de las notas que se publican en nuestro portal.