PRODUCE fortalece la cadena pesquera y acuícola con impulso tecnológico y control sanitario en el Callao

Como parte de la agenda de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, desarrolló una jornada de trabajo especializada en la región Callao que comprendió actividades en el CITE Pesquero, Acuícola y Agroindustrial del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), así como en los laboratorios de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes).

Se debe resaltar que el CITE Pesquero, Acuícola y Agroindustrial tiene como finalidad impulsar la transferencia tecnológica, la capacitación, la asistencia técnica y la asesoría especializada a las empresas, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías que fortalezcan su competitividad, capacidad de innovación y desarrollo de productos.

Este trabajo permite generar mayor valor agregado en la transformación de recursos hidrobiológicos y agroindustriales.

Por ello, durante la jornada se presentaron diversos servicios especializados, entre ellos la asistencia técnica para la rectificación de registros sanitarios de hamburguesas de trucha; tratamientos térmicos en conservas a base de caballa y jurel (determinación del valor Fo); validación de estudios de distribución de calor en autoclaves; evaluación de la viabilidad de anchoas para la obtención de biofertilizantes; y análisis de antioxidantes sintéticos y naturales en harina de pescado.

En ese contexto, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó el rol estratégico de la ciencia y la tecnología en el desarrollo productivo.

“Estamos apostando por un sector pesquero y acuícola más competitivo, con innovación, valor agregado y mayores oportunidades para nuestras mypes y productores”, señaló.

Posteriormente, el titular de PRODUCE sostuvo una revisión operativa en las instalaciones de los laboratorios de Sanipes, donde se desarrollan los procedimientos técnicos para el control oficial de productos pesqueros y acuícolas. Sanipes cuenta con laboratorios de ensayo de aptitud, microbiología, físicoquímica y sanidad, equipados para obtener resultados confiables en el análisis de productos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo e indirecto, así como en el análisis de agua potable, agua de mar y hielo.

Tras conocer estos procesos, el ministro resaltó la importancia del trabajo de Sanipes para la protección de la salud pública. “El control sanitario es una garantía para los consumidores y una herramienta clave para que nuestros productos accedan a mercados cada vez más exigentes”, afirmó el titular de PRODUCE.

De manera previa, el ministro de la Producción participó en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, junto al presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado, reafirmando el compromiso del Gobierno con la unidad y el desarrollo del país.

Finalmente, el ministro César Quispe participó en la Intervención Multisectorial en el Callao, una acción articulada del Estado orientada a reforzar la seguridad ciudadana, el orden público y el acceso de la población a los servicios esenciales, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida en el primer puerto.