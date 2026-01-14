Poder Judicial: jefe de la ANC juramenta a nuevos jefes de ODANC de La Libertad, Madre de Dios y del Santa

Roberto Palacios Bran destacó el uso de la tecnología como soporte para fortalecer la gestión del control disciplinario en el Poder Judicial.

El jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), Roberto Palacios Bran, tomó juramento, en ceremonia virtual realizada desde la sede central, a los nuevos jefes de las Oficinas Descentralizadas de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de los distritos judiciales de La Libertad, Madre de Dios y Santa.

En el acto protocolar juramentaron los jueces superiores titulares Félix Enrique Ramírez Sánchez, como jefe de la ODANC La Libertad; Miguel Ángel Vásquez Rodríguez, como jefe de la ODANC Madre de Dios; y Carlos Esmith Mendoza García, como jefe de la ODANC Santa.

Durante su intervención, el titular de la ANC-PJ señaló que los nuevos jefes de ODANC asumen la responsabilidad de conducir una gestión de control orientada a la oportunidad, la transparencia, la objetividad y la inclusión, en concordancia con los lineamientos institucionales de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

En ese contexto, destacó la importancia de la innovación y del uso estratégico de las tecnologías de la información como herramientas de apoyo a la labor de control disciplinario, precisando que la tecnología constituye un soporte fundamental para optimizar la gestión, fortalecer los procesos y mejorar el desempeño institucional, en complemento con el trabajo del recurso humano.

Asimismo, remarcó la relevancia de ejercer la función de control con responsabilidad personal, social y profesional, así como la necesidad de promover la capacitación permanente y una actitud proactiva en el fortalecimiento de la función contralora en el Poder Judicial.

Finalmente, expresó el reconocimiento institucional a los exjefes de las ODANC salientes Manuel Sosaya López, Adolfo Cayra Quispe y Carlos Maya Espinoza, destacando su labor y compromiso en el ejercicio de la función de control.