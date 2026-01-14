Poder Judicial condenó a reincidente que ingresó a una vivienda para robar artefactos electrodomésticos

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a través del Tercer Juzgado Penal Unipersonal en adición a Flagrancia, condenó a 7 años, 2 meses y 26 días de pena privativa de libertad efectiva contra Luis Smith Vásquez Rubio, por ingresar a una vivienda de dicha ciudad, la madrugada del 28 de diciembre del 2025, para robar artefactos electrodomésticos.

El magistrado Abel Boñon Faichin, encontró culpable al imputado Luis Smith Vásquez Rubio por el delito de hurto agravado en agravio de una familia.

La sentencia fue emitida por el magistrado Abel Boñon Faichin, quien, tras evaluar de manera objetiva y rigurosa los medios probatorios presentados por el Ministerio Público, determinó la responsabilidad penal del acusado, más aún al acreditarse su condición de reincidente, factor determinante para la imposición de una pena efectiva.

Hechos probados

De acuerdo con la investigación judicial, el 28 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, el sentenciado, actuando en común acuerdo y con dominio del hecho junto a un menor de iniciales R.A.Q.T., ingresó ilegalmente a un inmueble ubicado en el jirón Santa Teresa, tras trepar las rejas de la vivienda.

Una vez en el interior, sustrajo un televisor, el cual fue entregado a su coimputado a través del balcón del inmueble. Posteriormente, ambos intentaron huir del lugar; sin embargo, fueron intervenidos en flagrancia por personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú.

La responsabilidad penal del acusado fue plenamente corroborada mediante registros de videovigilancia y otros elementos probatorios, lo que permitió al órgano jurisdiccional emitir una condena ejemplar conforme a ley, en aplicación de los artículos 185 y 186 del Código Penal.

Justicia oportuna y eficaz

Con este fallo, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca demuestra una vez más su labor decidida y eficiente en los procesos de flagrancia delictiva, garantizando una respuesta rápida, firme y dentro del marco legal frente a hechos que atentan contra el patrimonio y la tranquilidad de la ciudadanía.