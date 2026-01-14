Operadores de justicia y especialistas analizan las oportunidades generadas con la creación de SUNIR

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura clausuró la conferencia “Oportunidades de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización – SUNIR”, una jornada donde los operadores de justicia y especialistas analizaron las oportunidades que genera la creación de este nuevo organismo que busca transformar el sistema penitenciario peruano y la reinserción social juvenil.

Durante la clausura, el ministro afirmó que la jornada “marca un momento decisivo para la seguridad y la justicia en nuestro país. Hemos escuchado voces autorizadas que nos han confrontado con una realidad urgente y al mismo tiempo nos han mostrado caminos posibles. Establecimientos más humanos, reinserción con enfoque de derechos, cooperación internacional efectiva. Cada intervención nos deja una certeza: el cambio no solo es necesario, sino que también es posible”.

El titular del sector fue enfático al señalar que el país no puede seguir postergando una transformación estructural. “Nuestro presidente de la República nos ha encomendado una tarea que no admite dilaciones: transformar con urgencia un sistema penitenciario que hoy no cumple ni con la ciudadanía ni con quienes están bajo la custodia del Estado”, sostuvo.

Remarcó que la creación de la SUNIR no es una reforma cosmética, sino una refundación institucional, con una sola entidad rectora, moderna, técnica y especializada. “La SUNIR ordenará lo que hoy es caos, establecerá control donde existen vacíos y hará de la resocialización una política de Estado, no una simple aspiración”, enfatizó.

Alertó que no se puede seguir enfrentando redes criminales del 2025 o 2026 con estructuras diseñadas en el 2007, y anunció que la nueva superintendencia desplegará unidades especializadas, protocolos actualizados y una articulación territorial efectiva.

En esa línea, destacó que el enfoque de la SUNIR coloca la dignidad humana en el centro del sistema, no por idealismo, sino por una razón concreta de seguridad. “No existe seguridad ciudadana sostenible sin reinserción efectiva. Cada persona que sale de un centro penitenciario sin herramientas ni tratamiento adecuado representa un riesgo para nuestras comunidades”, señaló.

Frente a un auditorio copado de funcionarios y especialistas del sistema penitenciario, el ministro sostuvo que la SUNIR actuará bajo estándares internacionales, respetando las diferencias entre el sistema penitenciario adulto y el sistema juvenil, pero con una misión común: proteger a la sociedad y garantizar que la pena cumpla su función resocializadora. “El desafío ahora es la implementación, y en esa tarea cuento con cada uno de ustedes”, concluyó el ministro.

Este evento contó con las ponencias del expresidente del Consejo Nacional Penitenciario, Marlon Wilbert Florentini Castañeda, quien expuso “Nuevos horizontes para la reinserción social”; la responsable del Programa para Personas Privadas de Libertad del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jéssica Bautista Tinco con el tema “La importancia de establecimientos penitenciarios más humanos para alcanzar la resocialización”; y el jefe de Programa del Programa para las Personas Privadas de la Libertad de la Defensoría del Pueblo, Juan José Velásquez Huerta quien abordó las “Recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de resocialización con enfoque de Derechos Humanos”.

También estuvieron presentes el director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Beyker Chamorro López; funcionarios del MINJUSDH, académicos y operadores de justicia.