MINJUSDH refuerza control penitenciario en el Callao con operativo en penal de varones

Como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la seguridad y el control del sistema penitenciario, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, lideró esta mañana un operativo en el Establecimiento Penitenciario del Callao. La intervención, realizada en el pabellón 1, permitió la incautación de objetos no autorizados, entre ellos libretas con números telefónicos, presuntamente utilizadas para mantener comunicaciones ilegales desde el interior del penal.

Durante la inspección, constató la reducción de los economatos, conforme a la legislación vigente, así como el retiro de las conexiones eléctricas en las celdas y la aplicación del apagón general, medidas adoptadas por el actual Gobierno para impedir la comisión de delitos desde los establecimientos penitenciarios y restablecer el principio de autoridad. Estas acciones se enmarcan en el proceso de reordenamiento del sistema penitenciario que impulsa el MINJUSDH.

En el marco de su agenda, la viceministra participó también en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, realizada en la Fortaleza del Real Felipe, liderada por el presidente del Consejo de Ministros y con la presencia del gabinete ministerial, autoridades locales y representantes de las Fuerzas Armadas, reafirmando el compromiso del Gobierno con la identidad nacional y los valores cívicos.

Asimismo, supervisó la oficina registral de la SUNARP, donde verificó la atención que se brinda a la ciudadanía y el funcionamiento de servicios como la consulta vehicular, la zona de visualización y las plataformas digitales, incluyendo los servicios gratuitos, herramientas que fortalecen la seguridad jurídica y facilitan el acceso oportuno a los servicios registrales.

La jornada incluyó además la supervisión del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del Callao, donde 26 adolescentes cumplen medidas socioeducativas. La actividad contó con la participación del secretario técnico del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, Fernando Parra, con el objetivo de articular oportunidades de acceso a cursos gratuitos orientados a fortalecer los procesos de reinserción social y desarrollo integral.

En el marco de la disposición del Gobierno para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía, la viceministra de Justicia participó en la feria multisectorial organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), iniciativa orientada a facilitar el acceso de la población a diversos programas y servicios públicos, fortaleciendo la presencia del Estado.

Finalmente, culminó sus actividades participando en la sesión plenaria de la intervención multisectorial del Callao, realizada en la Escuela Naval, junto al presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado y representantes locales, con el objetivo de articular acciones conjuntas en favor del desarrollo de la región.