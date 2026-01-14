Minedu y Defensoría del Pueblo suman fuerzas para el buen inicio del Año Escolar 2026

 Ambas instituciones acordaron articular acciones para mejorar el servicio educativo

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, y el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, acordaron articular acciones para mejorar el servicio educativo en el país, así como colaborar específicamente para un Buen Inicio del Año Escolar 2026.

Ambos, acompañados de sus equipos técnicos, evaluaron posibilidades de cooperación en diversos ámbitos, intercambiaron puntos de vista sobre las modalidades de intervención y coincidieron en que el esfuerzo común es fundamental para lograr una educación de calidad.

“Nuestra mayor satisfacción es comprobar que los niños y jóvenes se forman con valores, estabilidad socioemocional y una proyección positiva; esto es posible por el trabajo mancomunado con docentes capacitados y en instituciones educativas adecuadas”, dijo el titular de Educación.

En la reunión, desarrollada en la Defensoría del Pueblo, el ministro Figueroa agradeció al defensor del pueblo por su amplia disposición para trabajar unidos y manifestó que el Ministerio de Educación proporcionará toda la información que le sea requerida para el cumplimiento de las funciones de la Defensoría.