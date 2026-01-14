Midis fortalece emprendimientos de mujeres del Callao con entrega de equipos por más de S/ 100 mil

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través de Foncodes, realizó la entrega de equipamiento productivo por más de S/ 100 mil a mujeres emprendedoras del Callao, con el objetivo de fortalecer sus negocios y promover la economía familiar, contribuyendo a mejorar de manera sostenible sus ingresos y calidad de vida.

Esta entrega forma parte del compromiso del sector de invertir más de S/ 17 millones en el proyecto Mi Emprendimiento Mujer, una intervención orientada a impulsar la autonomía económica de las mujeres en situación de vulnerabilidad en Lima Metropolitana y diversas regiones del país.

Durante la actividad, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, acompañada del titular de Salud, Luis Quiroz, destacó que los equipos entregados —entre módulos gastronómicos, congeladoras, refrigeradoras y otros activos productivos— permitirán optimizar los procesos de producción, mejorar la calidad de los servicios y ampliar las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres.

“Este es un encargo del presidente José Jerí. Los ministros estamos desplazados en el territorio y es un gusto ver a nuestras mujeres, a nuestras socias, toda nuestra comunidad, unida en progreso y en desarrollo a través de los emprendimientos para las mujeres, las familias y para todos los miembros de nuestra sociedad, que en su completa diversidad buscan oportunidades y caminos para seguir avanzando”, afirmó la titular del Midis.

Las beneficiarias del Callao desarrollan actividades económicas en rubros como confección textil, panadería, pastelería, gastronomía y servicios alimentarios, generando un impacto positivo no solo en sus hogares, sino también en la economía local y en el fortalecimiento del tejido productivo del distrito.

De manera complementaria, el Midis desarrolló una feria multisectorial en el Callao para acercar los servicios del Estado a la población chalaca, reafirmando el compromiso del Gobierno de trabajar de forma articulada por una inclusión social efectiva y con las mujeres como protagonistas del desarrollo. Asimismo, realizó visitas a usuarios de programas sociales en el primer puerto para conocer sus necesidades y reconoció a cuatro madres voluntarias del programa Cuna Más, que cumplen 13 años de servicio en favor de los niños menores de 36 meses de Ventanilla.