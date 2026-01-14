Los Dueños de Casa: El Team Perú inicia su camino en el LAAC

Los Dueños de Casa: El Team Perú inicia su camino en el...

El Lima Golf Club abre sus puertas al evento que transforma vidas, y para los jugadores locales, esta no es una semana cualquiera. Por primera vez en la historia, el Latin America Amateur Championship aterriza en suelo peruano, y el «Team Perú» ultimó detalles en su primera ronda de práctica de ayer martes.

Con la ventaja de conocer cada rincón de estos fairways centenarios, los seis representantes peruanos han comenzado sus rondas de práctica con un solo objetivo: alzar el trofeo del LAAC por primera vez para este país. Ellos saben que no solo compiten contra los mejores del continente, sino que lo hacen ante su público, su familia y su historia.

La delegación peruana, una mezcla de juventud y experiencia internacional, está integrada por: -Patrick Sparks -Jaime Yzaga -Christian Muñoz -Rafael Claux -Tiago Ledgard -Mauricio Tello.

El sueño de llegar al Masters, The Open y el U.S. Open nunca estuvo tan cerca. Bajo el cielo de Lima, los dueños de casa ya están listos para dar batalla y escribir el capítulo más glorioso del golf peruano.

Ver video: LINK: https://angc.sharefile.com/public/share/web-s09a1e482ee8e4d59ace84c1722cbf187