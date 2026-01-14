Juan Pablo Varillas avanzó a cuartos de final del AAT Challenger de Buenos Aires

Avanza a paso firme. El tenista nacional Juan Pablo Varillas, ubicado en el puesto 253 del ranking ATP y quinto cabeza de serie del cuadro, selló su clasificación a los cuartos de final del AAT Challenger Edición TCA, torneo de categoría 50 que se juega sobre superficie de arcilla en el Tenis Club Argentino, en Buenos Aires.

“Juanpi” venía sosteniendo un primer set equilibrado cuando logró romper la paridad para colocarse 6-4. Minutos después, el brasileño Pedro Sakamoto (375 ATP) se vio obligado a retirarse por una lesión en la zona lumbar, pese a haber recibido atención médica. El partido se interrumpió tras 48 minutos de acción.

Gracias a este resultado, Varillas se metió entre los ocho mejores del certamen y espera por su próximo desafío, que será ante el argentino Lautaro Midón (234 ATP) que le ganó al rumano Stefan Palosi (507 ATP) por 2 sets a 0 (6-3 y 6-2).

Varillas continúa mostrando solidez en el arranque de la temporada y sigue acumulando puntos valiosos en el circuito Challenger, con la mira puesta en seguir escalando posiciones en el ranking ATP.